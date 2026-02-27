El viento provoca la cancelación de dos vuelos en La Gomera y dos desvíos a Tenerife Sur y Fuerteventura

Archivo - El Aeropuerto de Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento ha provocado este viernes la cancelación de los dos vuelos de la mañana en el aeropuerto de La Gomera, con destino Gran Canaria y Tenerife, según han informado desde AENA a Europa Press.

Asimismo, debido a la meteorología adversa que afecta al archipiélago canario, también se han producido en las últimas horas dos desvíos de vuelos, uno de ellos procedente de Sevilla y que debía haber aterrizado en Gran Canaria, ha tenido que volar hasta Tenerife Sur.

Y el segundo desvío ha sido el de un vuelo procedente de Bristol, que tendría que haber aterrizado en Tenerife Sur, si bien han tenido que desviar a Fuerteventura.