Vivienda podría contar con 2.000 millones de euros de inversión del RIC para alquiler asequible, según Clavijo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha aseverado este martes en el Parlamento de Canarias que la iniciativa de hacer uso de la Reserva de Inversiones de Canarias en materia de vivienda permitiriría que los "2.000 millones de euros que se estima que alberga" este fondo también se puedan invertir en la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible.

En un discurso pronunciado este martes en el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, celebrado en el Parlamento de Canarias, Clavijo ha realizado balance de las medidas "y mejoras normativas" que ha emprendido el Gobierno de Canarias y que, junto con las políticas de ayudas y subvenciones de la ciudadanía, permitirán "alcanzar el objetivo de revertir la situación del mercado de la vivienda" y asegurar un acceso a la misma "de forma digna".

Ha añadido que "otra pata" a atacar en materia de vivienda, en este caso para incrementar o por lo menos "evitar que siga mermando el parque de viviendas en alquiler", es el proyecto que entró en el Parlamento a finales de 2024, es decir, el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que, ha defendido, regulará fenómenos como el del alquiler vacacional.

"Si hay un problema transversal en Canarias que afecta a todas las islas y todas las generaciones es el de la Vivienda. No es un problema solo de Canarias y las raíces de la falta actual de vivienda en toda Europa las encontramos en la crisis de 2008 pero que sea un problema global no quiere decir que no sea posible dar una respuesta local", ha destacado el presidente de Canarias.

Así, ha defendido, tras analizar junto con el sector la situación real de la construcción de viviendas y "constatar el insuficiente desarrollo del Plan Canario de la Vivienda y "el bajo grado de ejecución del presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) en el primer semestre de 2023, se pusieron en marcha "respuestas y cambios normativos" para volver a niveles pre-crisis.

De este modo, el presidente de Canarias ha hecho balance del decreto aprobado en 2024 para agilizar los procedimientos para la cesión de suelo, para la construcción de vivienda de promoción pública;, el uso de suelo dotacional o de equipamiento para la construcción de inmuebles protegidos, así como la compatibilidad de uso residencial y turístico en suelo sin desarrollar.

"Ahora mismo nos encontramos en fase de aprobar un segundo decreto ley ,que incluirá la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, abordando uno de los mayores obstáculos para la construcción de viviendas, así como nuevas medidas para impulsarla.", ha añadido el presidente regional.