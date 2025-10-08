Zapata anima a votar este viernes por el proyecto de restauración de Famara en el concurso 'Europa se siente'

Proyecto de restauración de Famara en el concurso 'Europa se siente' - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, ha animado a la ciudadanía a participar en la votación popular del concurso nacional 'Europa se siente', que tendrá lugar este viernes, 10 de octubre, a partir de las 08.30 horas (hora canaria) a través del portal de Streaming del Ministerio de Hacienda.

En un comunicado, el responsable regional ha señalado que este reconocimiento depende ahora del apoyo de todos los canarios y lanzaroteños. "Queremos que el esfuerzo que se está realizando en las islas para proteger y restaurar nuestros espacios naturales se vea reflejado en este concurso", afirmó.

También ha recordado que "la votación se abrirá una vez se presenten los tres proyectos de la categoría 'Europa se siente verde', durante tan solo 5 minutos y a través de un código qr que proyectará la organización del concurso".

Según señaló, "será una oportunidad para demostrar, una vez más, que Canarias está comprometida con la sostenibilidad y con la defensa de su patrimonio natural".

RESTAURACIÓN DE LAS CUMBRES DE FAMARA

Por su parte, el proyecto de restauración de las cumbres de Famara, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ha supuesto una inversión de más de 1,7 millones de euros destinados a la conservación y restauración de un espacio único en Lanzarote que alberga más de 350 especies endémicas, con la producción y plantación de 10.000 ejemplares de flora nativa y una amplia participación social, educativa e institucional.

Finalmente, este proyecto no solo ha recuperado parte del ecosistema de la cumbre de Famara, sino que ha creado una ventana de oportunidad para la vida, actuando como refugio y fuente de semillas para nuevas áreas en proceso de recuperación.