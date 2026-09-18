La Zona Franca de Gran Canaria consolida conexiones con Panamá y constata un "interés creciente" en las 2 direcciones

El delegado especial del Estado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, en las oficinas de la institución en Las Palmas de Gran Canaria. - Zona Franca de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Gran Canaria ha estado presente en el II Foro de Inversiones Panamá, que acaba de concluir en Madrid, donde ha consolidado sus conexiones con autoridades y empresarios de Panamá, constatando además un "interés creciente" en hacer negocios en las dos direcciones.

Así lo ha explicado el delegado especial del Estado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, en declaraciones a Europa Press, haciendo balance de las jornadas que han tenido lugar este 16 y 17 de septiembre en la capital española.

En este sentido, Corujo ofrece la Zona Franca de Gran Canaria al empresariado canario que esté pensando en desarrollarse en Latinoamérica como "enlace para desembarcar y hacer negocio en el país", porque tienen los contactos y se han consolidado en Panamá como "socios de confianza".

Cuando venimos a foros como este, explicó, lo que hace la Zona Franca es "seguir construyendo, continuar conversaciones", llegar "acompañando y acompañados de empresas que ya están operando y de otras que quieren hacerlo".

El máximo representante de esta zona económica especial en Gran Canaria ha explicado que la institución "ejerce de conector" y tiene la capacidad de identificar en quién apoyarse allá y también qué empresas canarias pueden servir para canalizar inversiones desde Panamá. "Posibilitadores para resolver problemas de empresas canarias que vayan al territorio", explicó, por ejemplo.

Así, terminó explicando que Panamá es "muy pro negocios" y un "buen destino para empresas canarias que estén pensando ir al mercado latinoamericano". "Somos dos territorios muy cercanos, culturalmente y emocionalmente", remarcó.