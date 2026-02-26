La Zona Franca de Vigo ve una oportunidad industrial en el sector de la defensa, primordial “para garantizar la paz”

Archivo - El delegado especial del Estado en el Consorcio de la zona franca de Vigo, David Regades, participa en la Vigo Global Summit, a 12 de noviembre de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades Fernández, considera que España y la industria del país tienen una oportunidad para crecer gracias al sector de la defensa y la seguridad, que está en un momento de desarrollo, entre otras cosas porque es necesaria “para garantizar la paz”.

Es por ello, relató durante una entrevista en el podcast de la Zona Franca de Gran Canaria ‘Conversaciones francas’, recogida por Europa Press, que en Vigo han puesto en marcha una aceleradora para facilitar la adaptación de la industria local en esa dirección.

“El sector de la defensa y la seguridad está creciendo en todo el mundo y en toda Europa. Es clave la independencia de Europa en sectores estratégicos y en defensa y seguridad también”, defendió.

Así, agregó que el sector y Europa deben crecer “para garantizar la paz”, resaltando a su vez que muchos inventos actuales muy relevantes como el móvil, el GPS o, en su momento, el reloj de pulsera tuvieron traslación desde la industria de la defensa.

INTENSIFICAR LA RELACIÓN CON AMÉRICA LATINA

Además, explicó que la relación con América Latina irá en aumento y la importancia de una Zona Franca como la grancanaria para hacer de enlace. “La relación se va a intensificar y cobra más importancia”, dijo.

También en su tarea de puente con África, especialmente con la zona sur del continente, que está ganando protagonismo en procesos industriales navales o en automoción.

Gran Canaria es, además, un lugar que puede atraer “empleo tecnológico” por su buena conectividad, su clima, capacidad tecnológica y su carácter “amigable”. Y ahí, concluyó, se pueden atraer puestos de trabajo de alta remuneración, así como muchos proyectos compartidos y de valor.