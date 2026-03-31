Las zonas francas de Gran Canaria y Santander comparten la "frustrante" falta de espacio para crecer

Archivo - La delegada especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santander, Ainoa Quiñones. - PSOE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las zonas francas de Gran Canaria y Santander comparten como uno de sus retos la falta de espacio para crecer e incorporar nuevos proyectos, algo que según ha explicado la Delegada Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Santander, Ainoa Quiñones, se siente "frustrante" porque las solicitudes son muchas.

Quiñones explicó que hay un aumento de la "demanda de información", sobre todo en el actual contexto internacional de incertidumbre arancelaria, pero lamentó que "muchas veces no" pueden "cubrirla" por una mera cuestión de espacio, apelando a la necesidad de profundizar en la colaboración de las zonas francas y las portuarias en las que se ubican.

Así lo ha defendido Quiñones durante su participación en el podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, bajo el título 'Conversaciones francas', en el que también ha destacado "la importancia" de tener zonas francas en los puertos, porque eso "pone en valor" a los propios recintos portuarios.

"Es difícil hacer ver la importancia que tienen, pero en eso estamos trabajando. Tenemos muchas ideas, tenemos proyectos de empresas, pero nos hace falta el suelo y el terreno, por lo tanto ese es el principal objetivo de la zona franca, con eso es con lo que estamos trabajando", aseveró.

Además, explicó que otro de los grandes retos de las zonas francas tiene que ver con "la digitalización" y la implementación de "sistemas que hagan una zona franca más atractiva, más sostenible" y "más digital". "En el fondo, una zona franca que se adecue al siglo en el que vivimos y que se adecue también a las necesidades que tienen las empresas", sostuvo.

RECOMIENDA A GRAN CANARIA QUE BUSQUE UNA ESPECIALIZACIÓN

Quiñones resaltó que la zona franca que lidera encontró en el granel de líquidos su fortaleza y recomendó a la de Gran Canaria que busque su propia área de especialización: "Yo creo que es fundamental que la zona franca de Gran Canaria trabaje en encontrar ese nicho de mercado que pueda ser atractivo para otros continentes". "Sin duda, encontrar una especialización es fundamental", apuntó.

La cabeza visible de la Zona Franca de Santander reconoció que en estos momentos "no" hay colaboración activa entre la institución que lidera y la de Gran Canaria, pero se mostró favorable a hacerlo dado que comparten "muchos puntos en común". "Ojalá podamos, trabajar conjuntamente y buscar proyectos", dijo.

Además, mantuvo que la Zona Franca de Gran Canaria tiene "un punto a favor" que es "su posicionamiento geográfico", "estratégico" por estar entre África y América; e incidió en el trabajo de su delegado, Gabriel Corujo, del que reconoció que lo está "haciendo muy bien con muchas iniciativas para dar a conocer la zona franca en otros países".