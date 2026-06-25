Hasta 15 jóvenes descendientes de riojanos conocerán la tierra de sus antepasados: "Esta tierra les pertenece"

Archivo - Jóvenes de la primera edición de 'También Riojanos' con la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago - PARLAMENTO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hasta quince jóvenes de Iberoamérica, descendientes de riojanos, conocerán la tierra de sus antepasados en la segunda edición del programa 'También Riojanos'. "Esta tierra les pertenece", ha señalado el subdirector general de Centros en el Exterior, Rodrigo Tejeiro.

En rueda de prensa junto al consejero de Juventud, Jose Luis Pérez Pastor, ha presentado una iniciativa que se desarrollará del 15 al 28 de septiembre, coincidiendo con la Fiesta de la Vendimia Riojana y San Mateo y que podrán vivir jóvenes desdendientes de emigrantes (o nacidos en La Rioja).

Los jóvenes, de entre 18 y 30 años, deberán estar "vinculados" a los centros riojanos de Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. En este punto, el consejero ha dado su apoyo, y ánimos, a la comunidad venezolana con la que ha contado estar en contacto ante los dos potentes terremotos en el país.

'También Riojanos' permitirá a estos jóvenes recorrer "la tierra que vio nacer a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus antecesores y volver a reconectar emocionalmente con aquello que habían conocido a través de las historias", ha dicho el consejero.

Se trata, ha explicado, de fortalecer lazos. Los jóvenes conocerán actos institucionales como el Pisado de la Uva; viajarán a distintas localidades (incluyendo las de sus antepasados); visitarán instituciones y empresas; y contarán con un monitor de apoyo.

Un programa dotado con 100.000 euros que se organizará con los centros riojanos de los países de residencia de estos jóvenes. El Gobierno de La Rioja se hará cargo de todos los gastos.

Se incluyen los desplazamientos ida y vuelta desde origen; el alojamiento en hotel y manutención durante la estancia de dos semanas; y los desplazamientos dentro de La Rioja. Tendrán días libres para visitar su pueblo, algo que se organizará con los alcaldes.