Unos 1.500 agricultores y 400 tractores dejan claro en La Rioja que el campo "no piensa rendirse"

Agricultores cortan la N-111 en Albelda dentro de las jornada de reivindicación del sector - JPGE- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El campo riojano ha salido este jueves a las carreteras de la región para dejar claro que no piensa rendirse. Convocados por las organizaciones profesionales agrarias (ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA RIOJA) unos 400 tractores y aproximadamente unos 1.500 agricultores y ganaderos se han sumado al 'super jueves agrario'.

Una gran jornada de movilización convocada en toda España, para denunciar una situación que consideran "insostenible" por "el abandono sistemático del sector por parte de los poderes públicos", han señalado desde las organizaciones agrarias.

La protesta, que ha consistido en cortes de 15 minutos cada hora y media en diferentes puntos de las carreteras de la región, se ha desarrollado "sin incidentes, con responsabilidad y firmeza, demostrando una vez más el compromiso y la fortaleza de un sector que solo pide poder vivir de su trabajo".

Desde las organizaciones agrarias se ha querido agradecer el "enorme esfuerzo realizado por los agricultores y ganaderos que, pese a las dificultades, han vuelto a movilizarse para defender el futuro del campo riojano".

Las reivindicaciones son claras: "el rechazo al acuerdo de Mercosur, una Política Agraria Común sin presupuesto suficiente, una burocracia asfixiante y la ceguera y sordera de las administraciones ante los problemas reales del medio rural".

El sector ha criticado que "se le exige cada vez más mientras se le ofrece cada vez menos, poniendo en riesgo explotaciones, empleo y el relevo generacional". Los participantes han advertido de que "esta ha sido solo la primera de muchas movilizaciones si los políticos continúan sin escuchar al campo".

Todo ello, porque el sector agrario "no se va a rendir ni a callar, la lucha seguirá mientras no lleguen soluciones reales y urgentes". El mensaje lanzado desde las carreteras riojanas "es contundente: sin agricultores ni ganaderos no hay alimentos, no hay pueblos y no hay futuro. Y el campo riojano está dispuesto a defenderlo".