'1521 Eventos' une a tres empresas logroñesas para captar congresos y encuentros profesionales en la región

Presentación de '1521 Eventos' - GRUPO CRITERIA

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

'1521 Eventos' une a tres empresas logroñesas para captar congresos y encuentros profesionales en Logroño y La Rioja. La presentación, se ha llevado a cabo en el espacio 'Calado', por parte del CEO de Grupo Criteria, Carlos Martínez Armas; gerente de Reprocentro Digital, Iñaki Cámara; y el director de Sonovisión, David Casas.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, se han acercado para apoyar el nacimiento de dicha iniciativa, que busca "reforzar el posicionamiento de Logroño y La Rioja como destino de referencia para el turismo de reuniones y la organización de eventos".

La iniciativa, ha explicado el CEO de 'Criteria', surge como una alianza estratégica entre compañías de referencia del sector que comparten una visión común: potenciar la proyección de Logroño y La Rioja como un destino competitivo, atractivo y diferencial para la celebración de eventos empresariales e institucionales.

Para ello, la asociación trabajará de forma coordinada en la promoción conjunta del territorio y en la captación de nuevas oportunidades de negocio vinculadas al turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Durante la comparecencia, los representantes de 1521 Eventos han destacdo la importancia de sumar capacidades, conocimiento y experiencia para ofrecer una propuesta integral a empresas, instituciones y asociaciones interesadas en celebrar sus encuentros en una ciudad que combina patrimonio, gastronomía, cultura, infraestructuras y una ubicación estratégica en el norte de España.

Martínez Armas, CEO de Grupo Criteria, ha puesto en valor que "1521 Eventos nace desde la convicción de que la colaboración entre empresas locales es la mejor herramienta para proyectar el potencial de Logroño hacia el exterior. Queremos que cuando una empresa o asociación piense en organizar un evento, encuentre en nuestra ciudad una propuesta profesional, coordinada y capaz de ofrecer experiencias únicas".

Por su parte, Cámara ha destacado la importancia de la estrategia digital de la asociación. "Hoy la primera decisión se toma en internet. Nuestro objetivo es que Logroño y La Rioja tengan una presencia destacada en los canales digitales donde las organizaciones buscan destinos para sus congresos, reuniones y convenciones. Debemos ser visibles para poder competir", ha añadido.

En la misma línea, Casa ha puesto el foco en la capacidad organizativa y técnica existente en el territorio. "Disponemos de empresas, profesionales e infraestructuras capaces de dar respuesta a eventos de primer nivel. Con 1521 Eventos queremos mostrar que en Logroño existe un ecosistema preparado para acoger encuentros profesionales con todas las garantías y con un alto valor añadido para los organizadores y asistentes", ha reseñaado.

PRESENCIA DIGITAL

Uno de los principales ejes de actuación de la asociación será precisamente su presencia digital. A través de su nueva plataforma web y de una estrategia específica de posicionamiento online, 1521 Eventos busca convertirse en una referencia para aquellas organizaciones que realizan búsquedas en internet con el objetivo de encontrar destinos y proveedores especializados para la celebración de sus eventos.

La entidad pretende aprovechar el creciente interés por los destinos de tamaño medio, capaces de ofrecer experiencias más personalizadas, una alta calidad de servicios y un entorno singular, características que identifican tanto a Logroño como al conjunto de La Rioja.

IDENTIDAD DE LA CIUDAD

La denominación de la asociación no es casual. '1521 Eventos' toma su nombre de uno de los episodios más emblemáticos de la historia de Logroño: el Asedio de 1521, acontecimiento que marcó para siempre la identidad de la ciudad y que dio origen a las actuales Fiestas de San Bernabé. Una ciudad que convierte su historia en experiencia Cada mes de junio, Logroño revive aquellos acontecimientos mediante una completa recreación histórica que transforma el centro de la ciudad.

Los campamentos militares, el mercado renacentista y los numerosos actos conmemorativos convierten las calles en un escenario que transporta a vecinos y visitantes al siglo XVI. Coincidiendo además con la celebración del Día de La Rioja, el 9 de junio, la ciudad se engalana con banderolas, flores y decoraciones temáticas que tienen en el Arco de San Bernabé uno de sus elementos más reconocibles.

Durante varios días se suceden desfiles de milicias, reuniones del Concejo Abierto, talleres artesanos, exhibiciones de cetrería y recreaciones históricas organizadas por colectivos como los Guardias de Santiago, los Héroes del Revellín y los Voluntarios de Logroño. Con la elección del nombre 1521, la nueva asociación quiere proyectar hacia el futuro los valores que representa aquel episodio histórico: unión, resiliencia, colaboración y capacidad para afrontar grandes retos desde el esfuerzo colectivo.

IMPULSO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN DEL DESTINO

Los impulsores de la iniciativa consideran que la captación de eventos externos constituye una oportunidad para dinamizar la economía local y generar actividad en sectores como la hostelería, el alojamiento, el comercio, el transporte y los servicios turísticos.

Con esta nueva etapa, '1521 Eventos' aspira a convertirse en un agente activo en la promoción de Logroño y La Rioja, contribuyendo a reforzar su posicionamiento como un destino de referencia para la celebración de eventos profesionales y corporativos a nivel nacional.