Hasta 29 menores en La Rioja esperan un hogar de acogida que lo cambie todo

Presentación de la I Jornada de Acogimiento - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta 29 menores esperan en La Rioja un hogar de acogida que lo cambie todo, como reza el lema elegido este año para el Día Mundial del Acogimiento, que se conmemora el próximo domingo 31 de mayo, ha informado hoy la consejera de Servicios Sociales, María Martín.

En rueda de prensa, Martín ha defendido que cada niño, y cada niña, merecen "crecer en un entorno familiar donde se encuentra afecto, estabilidad y referentes positivos".

La consejera ha acudido acompañada por la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez; el presidente de la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR), Juan Llach Miguel; y el gerente de Dicorpebal Logroño La Rioja, Juanjo Acobi.

Ante la conmemoración del Día del Acogimiento, se ha presentado tanto un evento que se celebrará el próximo domingo en la Plaza del Mercado para "conversar" acerca del acogimiento, ha dicho Llach; como una Jornada de Acogimiento el 4 de junio y que Dicorpebal será "altavoz" de la acogida e invitará a las familias al partido frente al Barcelona.

Llach ha defendido el acogimiento como medida prioritaria y principal de la protección de menores que están en desamparo y ha relatado cómo se trata de "abrir un hogar para ofrecer esas figuras adultas referentes a los niños, niñas y adolescentes; y también darles ese espacio que sientan como propio".

Para resolver dudas, y abrir un diálogo con posibles familias acogedoras, el próximo domingo, 31 de mayo, en la Plaza del Mercado, de 11:00 a 14:00 horas, habrá talleres infantiles, hinchables, exhibiciones de bailes y "una gran representación de familias de la asociación", donde tener "una conversación cercana y honesta".

La consejera ha subrayado como "una buena noticia" la evolución positiva que está experimentando el acogimiento familiar en La Rioja, dado que, desde 2023 hasta la actualidad, el número de menores sobre los que se ha formalizado un acogimiento familiar ha pasado de 24 a 38, es decir, un incremento de más del 58 por ciento.

Junto a esto, las solicitudes de valoración de familias potenciales que se han iniciado en 2025 han crecido un 166 por ciento.

Actualmente, 92 niños, niñas y adolescentes del sistema de protección de menores viven en acogimiento familiar en La Rioja, integrados en 81 familias acogedoras.

De ellos, 53 conviven con su familia extensa, 31 con familias ajenas y ocho en acogimientos formalizados judicialmente con su familia extensa.

FAMILIAS COLABORADORAS

Gómez ha explicado que este año se pone el foco, dentro de la campaña de sensibilización 'Un hogar lo cambia todo', en las familias colaboradoras, que son formas más flexibles de acogimiento familiar.

Se incluye el programa 'Un Curso en Familia', que es una manera de tener a un niño, o a una niña, durante un curso escolar en periodos vacacionales y fines de semana para que estos niños compartan experiencias familiares de ocio.

También, el programa 'Periodos de Ocio', que puede ser ir una tarde a comer, o cenar, una hamburguesa o pasar un día en el campo. "Situaciones que no implican una convivencia pero a los niños y niñas les proporcionan un entorno afectivo y de referentes familiares muy importante", ha dicho.

Estas nuevas modalidades se suman a las ya existentes; el acogimiento de urgencia, para menores de 6 años durante un plazo de 6 meses; el temporal, que es transitorio durante un periodo de dos años; y el permanente, que es cuando ya los menores no pueden reintegrarse en su núcleo familiar.

Ha anunciado que, en el marco de esta conmemoración del Día Internacional del Acogimiento Familiar, el próximo 4 de junio se va a celebrar la I Jornada de Acogimiento Familiar en La Rioja.

Se trata, ha explicado, de un encuentro "pionero" en La Rioja que se celebrará en el Círculo Logroño y "nace con el doble objetivo de visibilizar la realidad del acogimiento familiar y animar a las familias a informarse y dar el paso".

Como colofón a esta jornada se presentará el libro 'La Luz de Estrella', que ha escrito una niña que ha sido acogida y muestra su experiencia real de vida.