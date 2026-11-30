29N.- Galiana (PP) Señala "Una Victoria Histórica" No Solo "Para Desalojar A Sánchez" Sino Para "Una Nueva Política" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 2 al Congreso por La Rioja Alberto Galiana ha señalado este lunes, tras las elecciones del 29N, que se ha conseguido "una victoria histórica" para alcanzar "un cambio en el modelo de hacer política".

Galiana ha comparecido ante los medios de comunicación tras la victoria 'popular' en los comicios de este domingo, tanto a nivel nacional como en La Rioja, donde, pese a lograr el mismo número de escaños que el PSOE al Congreso -2- ha sido ganador en votos. En el Senado, además, ha alcanzando tres senadores por uno de los socialistas.

Precisamente, el candidato ha comparecido acompañado de varios miembros de su candidatura -Javier Merino y Mar San Martín, que revalidan puesto en el Senado; y Jesús Ángel Garrido-.

Y ha comenzado su intervención subrayando que "el Partido Popular ha ganado las elecciones de manera contundente en toda España, y también ha ganado las elecciones en La Rioja, ha vuelto a ganar, como también ganó a nivel nacional hace 3 años y medio", en lo que ha definido como "un excelente resultado a nivel nacional y un excelente resultado a nivel de nuestra Comunidad Autónoma de La Rioja".

"Pero -ha añadidio- además de la victoria, victoria en cuanto al número de votos, porcentaje y también desde el punto de vista moral, se une el objetivo principal conseguido, que es desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa".

Ha señalado, tras escuchar momentos antes de su comparecencia al líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, que "nos queremos unir al agradecimiento a todos los interventores, apoderados, simpatizantes, afiliados que han estado hoy presentes en los colegios electorales realizando un gran trabajo".

Pero, ha recalcado, "sobre todo, queremos agradecer a los más de 75.000 riojanos que ha confiado en las siglas del Partido Popular". "Se trata de una victoria de dimensiones históricas".

"Una victoria -ha dicho- que representa un antes y un después en la historia de la democracia española, y un cambio sistémico que influye de manera determinante en los próximos años en la historia de España", recordando que "se trata de la mayor participación cosechada desde hace muchísimos años, cercana al 80%, también en La Rioja".

Así, ha destacado Galiana que "milones de españoles han considerado que era necesario realizar un cambio, un cambio de gran potencia, un cambio no solamente en la figura del presidente Pedro Sánchez, sino, sobre todo, un cambio de modelo de hacer política".

Y así, ha incidido en que "frente a la construcción de un muro, su derribo y la reconstrucción del espíritu de consenso, del espíritu de gobernar para todos, del espíritu de responsabilidad y de espíritu de decir la verdad a los votantes y a los ciudadanos".

Ha tenido también un recuerdo a la cabeza de lista al Congreso y vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, "que hoy se encuentra en Madrid", además de "a mis compañeros de candidatura que han hecho un grandísimo trabajo y a todo el partido aquí presente a través de muchas de las personas que nos acompañan".

"Por tanto, hoy es una noche de alegría, sí, pero sobre todo, es una noche también de gran responsabilidad. El Partido Popular de La Rioja no va a defraudar a los riojanos. El Partido Popular de La Rioja seguirá cumpliendo su misión histórica de construir un futuro para España en el que no haya más enfrentamiento entre españoles, sino que busquemos desde el diálogo", ha asegurado.

Recoociendo también "la legítima adversidad política", a juicio de Galiana, "es necesario también que se construyan puentes, tenemos que dejar atrás esta legislatura rota, esta legislatura en la que ha habido tanto disenso en el ámbito de la sociedad española y que necesitamos cambiar".

"Ése es el compromiso al que nos vamos a unir. Es un honor pertenecer a esta candidatura a través de la cual se va a reconstruir el país, se va a construir un futuro mejor para los ciudadanos y se va a poner el nombre de La Rioja muy alto en el seno de España", ha finalizado Alberto Galiana.