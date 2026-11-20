El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d) - Eduardo Parra - Europa Press

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso por el PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha asegurado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "ganó el debate" a un presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al que vio "derrotado" y "haciendo lo que mejor sabe hacer, que es mentir".

La también vicesecretaria de Regeneración Institucional se ha referido al cara a cara, celebrado este jueves, antes de dar a conocer, acompañado de candidatos a la Cámaras Alta y Baja, las medidas de los 'populares' en materia de salud y salud mental.

Ha afirmado que "igual que la decencia ganó el debate de ayer ahora quedan nueve días para que gane en las urnas también, porque es el día definitivo; y el día en el que nos jugamos absolutamente todo". Ha apuntado que en el 'cara a cara' "se pudo ver claramente dos modelos distintos, el de la mentira, la negligencia y la incapacidad frente al modelo que Alberto Núñez Feijóo le ofrece a España y que nos puede permitir a los españoles el 29 de noviembre provocar ese cambio necesario hacia la verdad, la decencia y la eficacia en la gestión".

"Sin duda alguna, el cambio que necesitamos para volver a tener servicios públicos que funcionan, para que trabajar merezca la pena y, sobre todo, para que el reflejo de la política en la sociedad española sea ejemplar", ha añadido Gamarra.

Además, ha señalado que "del mismo modo que Feijóo ganó el debate, ahora el objetivo es ganar en las urnas al sanchismo". Ha resaltado que Sánchez "basó su debate en la mentir, no dando respuestas a preguntas, que demuestra también su incapacidad para poder hacer frente a todos los casos de corrupción que tiene alrededor, porque evidentemente no son ninguna mentira, eso sí que son verdad".

"Y vimos -ha añadido- a un Pedro Sánchez absolutamente acabado, que salió absolutamente derrotado de un debate que estoy convencida que hubiera preferido ni asistir".

Preguntada por los periodistas acerca del 'debate a cuatro' de la próxima semana entre ellos mismos, junto a Santiago Abascal y Ada Colau, Gamarra ha indicado que "del mismo modo que ayer pudimos ver cómo Alberto Núñez Feijóo que representa una España distinta, una manera de gobernar diferente, basada en la verdad, basada en la eficacia, basada además en la honradez, esto mismo se podrá ver en el debate a cuatro".

"Esto es una realidad y el 29 de noviembre los españoles tenemos la oportunidad de elegir entre lo que vimos ayer. La decisión se basa en seguir optando por más mentira, más negligencia y más corrupción o pasar página de todo esto con un nuevo gobierno que represente la decencia, la verdad y sobre todo la capacidad de gestión", ha apostillado.

Ha insistido la candidata 'popular, que "pudimos ver a un Feijóo que tiene perfectamente controlada la realidad de un país, los problemas de un país". "No solo conoce los problemas de un país, sino que puso sobre la mesa para los españoles soluciones para estos problemas; puso soluciones en el problema de la vivienda, el primer problema de los españoles, así como puso iniciativas en materia fiscal para generar crecimiento, para aliviar la carga fiscal y para devolver a España un principio básico y es que trabajar merezca la pena".

También ha señalado que abordó el asunto de los autónomos, con propuestas claras para esos más de 3 millones y medio de españoles que son autónomos y que luchan día a día por levantar la persiana"

Preguntada por los periodistas acerca de las verificaciones del debate, que también señalaban "alguna media verdad o mentira" de Feijóo, Gamarra ha asegurado que "aquí el rey de la mentira es Pedro Sánchez a estas alturas; si alguien tiene alguna duda, después de leer lo que Puigdemont nos está contando en estos últimos días, ya a nadie le queda ninguna duda de quién representa la mentira en este país".

"NECESITAMOS UN GESTOR, NO UN IMPOSTOR"

Un Pedro Sánchez, ha indicado que "es capaz de decirnos a todos nunca aprobaría una amnistía, es inconstitucional y al día siguiente de las últimas elecciones que perdió ponerla en marcha única y exclusivamente por ambición personal para mantenerse en el poder al precio de entregar la igualdad de los españoles ante la ley".

"A partir de ahí yo creo que el debate de ayer se puede contrastar sobre todo la diferencia de alguien que sabe cuáles son los problemas de su país, pero sobre todo quiere afrontarlos con soluciones porque lo que se necesita no es un impostor en el gobierno, lo que se necesita al frente de un gobierno es un gestor que plantee soluciones y que quiera cambiar las cosas y ese es Alberto Núñez y eso se pudo ver fácilmente ayer", ha destacado la candidata popular.

Cuestionada acerca de si Sánchez mantuvo una estrategia de actitud sosegada, Gamarra ha indicado que "no vi a Pedro Sánchez sosegado, lo que lo vi es derrotado, que es una cosa absolutamente distinta; incapaz de poder defender ni su propia gestión, porque tú no puedes defender que, por ejemplo, los que te acompañaron al debate a dos en 2019 fueron Ábalos, Cerdán y Salazar".

"¿Cómo va a defender Pedro Sánchez su gestión? Si esos son los suyos, esos son los que él ha nombrado, esos han sido sus equipos; ¿cómo va a poder defender su gestión cuando tenemos absolutamente desguazado el sistema ferroviario en nuestro país?", se ha preguntado, para concluir que "no era sosiego, era derrotismo, de un presidente del gobierno que ha llegado a tocar fondo ya".