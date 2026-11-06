Gamarra asegura que el PP quiere convertir la política de vivienda "en la política fundamental del Gobierno"

Reunión candidatos del PP al Congreso y Senado, entre ellos los números uno Cuca Gamarra y Javier Merino - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP riojano al Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado que su formación quiere convertir la política de vivienda "en la política fundamental del Gobierno de España". De hecho, con el plan que llevan trabajando "muchos años", se busca, entre otras cuestiones, el objetivo de "poner más suelo a disposición de la construcción de la vivienda", así como "mayor agilización de los trámites para que esto se pueda promover".

Además, ha abogado por "el incentivo al ahorro para que el joven pueda acceder a la primera vivienda, además del incentivo fiscal para que se haya más vivienda en alquiler". "Ese incentivo fiscal que esté dirigido tanto al que tiene una vivienda vacía para que la ponga en el mercado, como al que llega y la alquila para que pueda a través de las ayudas fiscales acceder a precio asequible", ha añadido, para a continuación, destacar que "todo ello será en un marco de seguridad jurídica".

Para la también vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP "hacen falta reformas, hace falta una ley del suelo y estamos dispuestos a ello". A esto, ha unido las modificación "en la Ley de propiedad horizontal para promover que pueda favorecerse el acuerdo dentro de las comunidades de propietarios para poder rehabilitar reformar y por tanto tener más vivienda", sin olvidar la puesta en marcha de una 'Ley antiokupación' que "permita que en 48 horas aquel que ocupa una vivienda sea puesto de patitas en la calle".

Ha sido en una comparecencia de previa, acompañada de miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado para las próximas Elecciones Generales del 29 de noviembre, antes de un encuentro sectorial sobre vivienda con profesionales del sector.

ELEGIR ENTRE "DECENCIA" Y "DELINCUENCIA"

Gamarra ha manifestado que el 29 de noviembre "los españoles eligen entre decencia y delincuencia". "Van a poder decidir entre un gobierno que gestione, que trabaje, que tenga rigor y seriedad, o lo que tenemos ahora que es más de lo mismo, que al final acaba protegiendo a los okupa, acaba penalizando a aquel que quiera acceder a una vivienda y por tanto genera más dificultades", ha añadido.

"Pedro Sánchez solo se ha preocupado de una vivienda, la Moncloa, de mantener la suya, pero nada más", ha apostillado.

En su intervención, Gamarra ha señalado que todas estas cuestiones vienen porque la vivienda "es el principal problema que tienen hoy los españoles, y por tanto que tenemos los riojanos". "Hemos vivido ocho años de gobierno de Pedro Sánchez que se ha dedicado a todo menos a gobernar; estamos viendo el día a día del gobierno de Pedro Sánchez se ha estado dedicado a otras cosas pero no a las preocupaciones y a los problemas de los españoles", ha añadido.

Gamarra ha asegurado que "tras esos ocho años de ausencia absoluta de una política de vivienda eficaz, el resultado es que hoy en La Rioja como en el resto de España, el primer problema que tenemos es la vivienda, el acceso a la vivienda".

"Y esto -ha añadido- tiene un claro responsable y es Pedro Sánchez y su gobierno, que no han hecho absolutamente nada; y lejos de no hacer nada, lo que han hecho ha complicado todavía mucho más el acceso de los riojanos a la vivienda".

La candidata popular ha señalado que "hoy es mucho más caro acceder a una vivienda tanto en compra como en alquiler, porque hay menos vivienda en el mercado, porque se ha construido menos y eso es como consecuencia de unas leyes que han generado inseguridad jurídica, que han penalizado". A ello, ha unido "una falta de acción por parte del gobierno de España a la hora de poner suelo a disposición de la sociedad para que se pueda construir".

EJEMPLO DEL GOBIERNO RIOJANO Y DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Frente a ello, Gamarra ha indicado que tanto el Gobierno riojano como el Ayuntamiento de Logroño, liderados por los 'populares', "demuestran es que las cosas se pueden hacer de otra de otra manera, y ahí están las 126 viviendas que a través del IRVI y en el marco de las viviendas protegidas de los fondos europeos se han promovido y se han construido y se van a entregar aquí en La Rioja". También ha destacado "los acuerdos desde el IRVI con otras administraciones como puede ser el Ayuntamiento de Logroño para que también se construya vivienda en Logroño en régimen de vivienda de protección y de precio asequible", sin olvidar "proyectos en otros municipios".

Con ello, ha afirmado que La Rioja "es un referente en cómo se construye vivienda en municipios pequeños, y por tanto, es una de las políticas para asentar población en nuestra comunidad autónoma o como en la ciudad de Logroño se promueven iniciativas desde el Ayuntamiento que hace que por ejemplo en Ramblasque se vayan a construir más de 6.000 viviendas, de las cuales más de 1.600 van a ser en régimen de protección y de precio asequible".

Para Gamarra "esto es una clara diferencia, porque no todos somos iguales; están los que efectivamente no han hecho nada y por tanto hay cero viviendas construidas en esta comunidad autónoma por parte del Gobierno -central-, a pesar de los múltiples anuncios que todos hemos escuchado por parte de Pedro Sánchez especialmente en campañas electorales pero luego la nada; y luego está el Partido Popular que con las competencias que tiene hace y promueve para que se pueda construir, para que haya más viviendas en el mercado y por tanto los precios puedan bajar".