La candidata número 1 al Congreso de los Diputados por el PP de La Riioja, Cuca Gamarra, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP riojano, Gonzalo Capellán, junto a un grupo de jóvenes en el acto público en Logroño - JPGE ESTUDIOS-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha reclamado a las mujeres que "ajusten cuentas con el sanchismo", ya que "no puede ser posible que hayan aprobado una Ley que haya puesto en la calle a violadores, a pederastas y agresores sexuales".

Además, ha señalado que en este tiempo "nos hemos preguntado nosotras mismas cómo es posible que la prostitución forme parte del Consejo de Ministros y que con un sueldo público se haya estado pagando con el dinero de todos los españoles a una prostituta".

Para la cabeza de lista del PP hay también otro aspecto que ha criticado el que "estén fallando las pulseras que protegen a las mujeres víctimas de la violencia; y ahora no solo sabemos que fallaban, sino ahora también sabemos que alguien se lo estaba llevando crudo". "Así que queridas amigas, ahora es el momento de que sí, de que nosotras seamos las que ajustemos cuentas, y lo hagamos con el voto".

La también vicesecretaria general de Regeneración Institución de los 'populares' ha intervenido en un acto electoral, que se ha desarrollado en Riojaforum, en Logroño, ante unas 1.500 personas. En el mismo, ha tomado la palabra el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP riojano y jefe del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Ha afirmado que lleva días "recorriendo todos los rincones de La Rioja, y en todos ellos me piden que echemos a Sánchez". En este punto, ha recordado que Núñez Feijóo "tiene una medida contra los okupas, para desalojarlos en 48 horas; y por ello planteo un reto, una prueba piloto, y es que a Sánchez lo desalojemos en 11 horas, el 29 de noviembre, de 9 a ocho horas".

"TENEMOS ALTERNATIVA"

Todo ello, porque, además, "tenemos una alternativa, porque Feijóo no viene a entretener aquí al público, sino que viene a gobernar, porque es lo que necesitamos, porque en solo tres años lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez es apostar por la amnistía, realizar un pacto encapuchado con Bildu", sin olvidar "la indecencia de la corrupción". Sobre éste último aspecto, Gamarra ha señalado que "aquí lo sabemos bien, porque las comisiones han salido de obras que eran para los riojanos, y están siendo juzgados por ello".

Frente a este cambio, la candidata 'popular' se va a situar "un presidente que no solo es decente y honrado, sino que además, allí donde le han necesitado los españoles, aún estando en la oposición, ha estado", en alusión a Núñez Feijóo, para añadir que "tenemos la oportunidad no sólo de sacar a Sánchez, sino de cambiarlo por un gran político que está a la altura de este gran país que es España".

De hecho, Gamarra ha señalado que hace unos días el secretario general de los socialistas "vino a La Rioja, pero eso supuso la gira de despedida del sanchismo, porque la salida de Pedro Sánchez significa que el Sanchismo termina; y eso es una grandísima noticia para todos".

No ha obviado en su intervención, referirse a las infraestructuras para La Rioja, ya que "llevamos ocho años de absoluto abandono, porque no se ha hecho absolutamente nada, solamente aquello que el Partido Popular había dejado planificado, presupuestado y licitado".

Por ello, ha afirmado que con Núñez Feijóo se van a conseguir, así como que se impulsará la construcción de viviendas, se van a bajar los impuestos, se revaloricen las pensiones y que "nuestros municipios sean seguros, para que haya una inmigración sí, pero ordenada, legal y vinculada al empleo, que es de lo que nosotros queremos".

Gamarra ha mostrado "su ilusión, por las ganas del cambio que tiene la gente", porque "solo quedan 12 días; 12 días para que le demos la vuelta a todo esto". Y para ello, ha afirmado que "los riojanos siempre podemos contar contigo, siempre has estado con nosotros y lo más importante, sabemos que a partir del 29 de noviembre vamos a tener un presidente del Gobierno de España de todos los españoles que va a tener muy presente a los riojanos".

La cabeza de lista a la Cámara Baja ha asegurado que "se va a terminar esta etapa de ocho años de ninguneo, de abandono, de discriminación, de pensar que como somos la comunidad autónoma más pequeña, de que somos españoles de segunda". Por ello, "estamos dispuestos a no resignarnos, sino a cambiar; y para eso hay que votar Partido Popular".

En este momento, ha querido dar "un gran abrazo" a Jon Echeverría, al que "hemos llamado ya en España como Jon 'Sin Miedo', un joven valiente, que está demostrando que en democracia se defienden las ideas". Ha añadido que "en este partido, militan los valientes, aquellos que estamos dispuestos a defender en cualquier sitio, en cualquier momento, las ideas de la libertad".

DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, Capellán ha asegurado que en Riojaforum y en la calle hay "un ambiente espectacular, de gente que tiene ganas de cambiar el gobierno de España, el próximo 29 de noviembre". En sus primeras palabras, ha destacado que "España es un gran país", pero los españoles "nos merecemos un gobierno a la altura de ese gran país, que valore, que cuide y que apoye a La Rioja".

Ha lamentado que en los últimos años "no se ha cumplido un mandato constitucional básico" que es contar con presupuestos generales, y "estos cuatro años de mal gobierno, tiene consecuencias muy graves para España y ha tenido y está teniendo consecuencias graves para La Rioja", citando, entre otras cuestiones, la situación de las entregas a cuenta o los problemas energéticos que lastran el crecimiento empresarial.

En su discurso, Capellán se ha referido también al "compromiso" adquirido por su Gobierno de poner en marcha la Facultad de Medicina, así como la apuesta por la gratuidad educativa de los 0 años hasta la etapa universitaria.

El también presidente del Ejecutivo riojano ha agradecido a Núñez Feijóo que "se haya comprometido con algo fundamental, el Pacto de Infraestructuras de La Rioja -que se firmó en 2019- y que suponía que La Rioja saliera del aislamiento, para dar movilidad a los ciudadanos, para que la gente pueda venir a disfrutar de esta magnífica tierra y para que nuestro desarrollo económico y nuestro futuro tuviera capacidad de competir en igualdad de condiciones con el resto de España".

Todo ello, porque ha lamentado que "La Rioja lleva en el corazón el duelo de las infraestructuras", por lo que ha asegurado que ese pacto "va a hacer que La Rioja, que es una comunidad que puede y contribuye a la riqueza de España, pueda desarrollar todo su potencial".

Se ha referido Capellán también al tema de la vivienda "una gran preocupación social en toda España" al que ha asegurado que Núñez Feijóo atenderá, para finalizar recordando que "hay una grandísima mayoría social que quiere un cambio, que anhela un cambio y que quiere poner fin a la etapa de Pedro Sánchez al frente del gobierno de España".

"LA ILUSIÓN QUE ESPAÑA NECESITA"

El acto lo ha abierto, Escobar que ha señalado que Núñez Feijóo "despierta la ilusión que España necesita", y ha destacado que "te aplaudimos muy especialmente porque has dado la cara en Eibar, porque la calle es de los demócratas, nunca es de los violentos".

El alcalde de Logroño ha asegurado que porque el programa electoral del Partido Popular "será un programa de gobierno, será un contrato con todos los españoles; voten a quien voten, porque eres persona de fiar y vas a hacer lo que prometes".

Los riojanos "con nuestro voto vamos a poder decidir entre España y Sánchez; entre unir o dividir, entre la gestión o la desvergüenza y los escándalos, entre convivir y enfrentar, entre la verdad o los engaños", ha concluido. Finalmente, ha reclamado a Núñez Feijóo "la dignidad de nuestras comunicaciones, que las necesitamos, y la más importante, obra pública que yo sé que tú vas a desarrollar".