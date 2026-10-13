29N.- El PR+ decide mañana si se presenta a las elecciones generales tras consultar con bases y asambleas locales

Beltrán, a la derecha, con Antoñanzas y Monste Bañares, vicepresidenta regionalista - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano decidirá mañana en una reunión de su Ejecutiva si se presenta a las próximas elecciones generales que se van a celebrar el día 29 de noviembre, tras "haberlo llevado a las bases y haberlo comentado en las asambleas locales".

Así lo ha avanzado la presidenta de la formación, Rita Beltrán, a preguntas de los medios de comunicación, durante la presentación de su actual portavoz en el Ayuntamiento de Logroño, como cabeza de lista de nuevo de los regionalistas a la Alcaldía de la ciudad.

De acuerdo con el relato de Beltrán, "tuvimos la semana pasada una Ejecutiva" -en la que ha aprovechado para apuntar que "fue aprobada de forma unánime la candidatura de Rubén Antoñanzas a la Alcaldía de Logroño"-.

En este encuentro, "y ante las diferentes opiniones, los diferentes argumentos, y que estábamos ahí en un 50-50, hemos decidido llevarlo a las bases, comentarlo en las asambleas locales".

De este modo, "mañana tenemos Ejecutiva, donde llevaremos todos los resultados y tomaremos una decisión en cuanto a las generales", ha concluido la presidenta regionalista.