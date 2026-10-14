29N.- El PR+ no concurrirá a las elecciones generales y "centrará sus esfuerzos" en las autonómicas y municipales

Archivo - La presidenta del PR+, Rita Beltrán, junto al secretario general y el de organización, Iván Herrero y Daniel Martínez, en la presentaicón de la nueva imagen y marca del PR+ - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del Partido Riojano (PR+Riojan@s) ha acordado que la formación no se presentará a las elecciones generales del 29 de noviembre tras haber consultado a las bases a través de sus asambleas locales.

En su reunión de la tarde noche de este miércoles 14, se ha ratificado el sentir de la afiliación que prefiere centrar los esfuerzos humanos y recursos del partido en las elecciones al Parlamento de La Rioja y a las alcaldías de los municipios riojanos.

"A partir de momento, en el Partido Riojano nos centramos totalmente en La Rioja y en sus 174 municipios, pensando en el 23 de mayo del 2027, porque nuestra prioridad: siempre es y será La Rioja, los riojanos y riojanas y cada uno de nuestros municipios", ha señalado la presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán.

Para Beltrán, "es importante tener en cuenta que la legislación electoral favorece a las formaciones políticas mayoritarias en comunidades pequeñas como la nuestra donde solo se reparten 4 diputados. Tenemos claro que los de Abascal seguirán mirando a Trump, Pedro Sánchez mirándose al espejo, Feijóo buscando en el diccionario el significado de liderazgo y el bloque de izquierdas repartiendo asientos. En resumidas cuentas, que nadie piensa realmente en La Rioja sino en sus propios intereses".

La responsable regionalista considera que "la verdadera revolución para los y las riojanas solo puede llegar desde nuestra tierra, con gente como el Partido Riojano (PR+Riojanos) que desde La Rioja, prioriza a los riojanos y riojanas. Somos y seremos la gran opción para todas esas personas cansadas de fraudes y engaños políticos, de promesas incumplidas y podremos ofrecer esa gran alternativa a los grandes partidos sin caer en los extremismos discriminantes de los partidos ultras".

Beltrán asegura que "aquí estamos centrados en lo que de verdad importa a los riojanos y riojanas y sin dejarnos influenciar por corrientes de pensamiento extranjeras. Nosotros aquí, en La Rioja como prioridad, reclamando infraestructuras acordes con el siglo XXI, una sanidad pública y de calidad, vivienda al alcance de todas las persona con más VPO, alquileres asequibles y sociales y una apuesta seria por la educación pública, en definitiva, solucionar los problemas que de verdad preocupan a los riojanos y riojanas".