Garrido y Díaz, en la rueda de prensa - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos número 1 y 2 al Congreso de los diputados por el PSOE de La Rioja, Elisa Garrido y Raúl Díaz, se han referido este martes a las políticas de empleo y al salario mínimo interprofesional, asegurando que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha supuesto mejores condiciones de trabajo y salarios más dignos".

En primer lugar, Garrido ha asegurado que este 29 de noviembre "nos jugamos dos modelos; el que lucha por un país con mejores salarios, un trabajo digno, que genera empleo de calidad y sube el SMI, o el modelo de las derechas, que quieren un país que fomenta la precariedad, que destruye empleo y que se olvida del salario mínimo".

De este modo, ha destacado que el modelo que representa el PSOE "funciona, ya que en estos ocho años de gobierno progresista se ha logrado que haya más personas que nunca trabajando en nuestro país, y que lo hagan en mejores condiciones, con más estabilidad, con más protección y con más derechos".

Así, la tasa de paro en el tercer trimestre de este año "está en el 10,18%, frente al 16,48 de 2018". Además, "hemos pasado de 18,8 millones de ocupados, a más de 22,8".

Por su parte, Raúl Díaz ha insistido en que el PP "no sabe gestionar estas políticas vinculadas al empleo". Y es que, desde que gobierna Capellán, com ha asegurado, "el paro ha subido, porque según la EPA, hoy hay 2.400 parados más que al inicio de la legislatura".

Y de acuerdo con el último dato del paro, "en el último año La Rioja está entre las comunidades donde más ha crecido el desempleo", lo ha hecho "casi en 1.000 personas".

El candidato socialista ha afirmado que "si hay algo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años ha sido subir el SMI". Así, "se ha pasado de 735 euros en 2018, a los 1.286 euros que hoy mismo aprueba el Gobierno".

"Y éste va a ser el camino que vamos a seguir transitando -ha añadido Díaz- por lo que nuestro compromiso va a ser blindar por ley el SMI por encima del 60% del salario medio y actualizarlo periódicamente según los precios, los salarios, la productividad y las necesidades de las personas trabajadoras".

Garrido y Díaz han afirmado para concluir que, para la próxima legislatura, el compromiso del PSOE pasará por "impulsar un Pacto de Estado para mejorar los salarios y el poder adquisitivo, completar la reducción de la jornada a 37,5 horas e incentivar los avances en la negociación colectiva hacia las 35 horas o actualizar el Estatuto del Trabajo Autónomo".