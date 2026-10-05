La 42 edición de la Muestra de Teatro de Aficionados de AA.VV. El Carmen incluirá siete obras en el Auditorio Municipal

La 42.ª edición de la Muestra de Teatro de Aficionados de la AA.VV. El Carmen incluirá siete obras en el Auditorio Municipal - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal acogerá, del 15 al 25 de octubre, la 42 edición de la Muestra de Teatro de Aficionados, organizada por la Asociación de Vecinos 'El Carmen', que este año ofrecerá un total de siete obras. Todas las funciones serán de acceso gratuito, hasta completar aforo, y comenzarán a las 20 horas.

La muestra ha sido presentada este lunes por la concejala de Cultura, Rosa Fernández, acompañada por Margarita Martínez y Antonio Pujades en representación de la Asociación de Vecinos 'El Carmen', entidad organizadora.

Durante su intervención, Fernández ha comenzado agradeciendo, un año más, a la asociación "su trabajo, dedicación y compromiso para continuar haciendo posible que esta muestra vea la luz", un reconocimiento que ha hecho extensivo "a todas las actividades lúdicas y culturales que organizan cada año para dinamizar su barrio y Logroño entero".

Asimismo, la edil ha destacado el valor de esta iniciativa, que "se consolida como una excelente ventana para que los muchos aficionados y aficionadas a la escena con los que contamos en la ciudad puedan mostrarnos su gran talento".

En este sentido, ha añadido que la muestra constituye también "una oportunidad para que los espectadores accedan a una programación variada, de calidad y gratuita, con propuestas escénicas muy diferentes", y ha mostrado su confianza en que "volverá a tener una respuesta muy positiva del público, llenando el Auditorio Municipal".

Las siete obras programadas, -"casi todas ellas, menos una, de comedia", como ha resaltado Margarita Martínez-, podrán disfrutarse a partir de las 20 horas en el Auditorio Municipal. Todas las funciones serán de entrada libre hasta completar aforo.

EL PROGRAMA.

La 42 edición de la Muestra de Teatro de Aficionados comenzará el 15 de octubre con 'Socaire', a cargo del Ateneo Teatro de Logroño. La obras se centra en Juan Bautista García de Alvear y Garnica, nacido en Nájera en 1.657. Fue alcalde de la ciudad y se trasladó a Córdoba como Administrador de las Rentas Reales. Partiendo de estos hechos históricos "se presenta una comedia totalmente imaginaria".

300 años después Aurora Albar, descendiente del aquel najerense ilustre, viaja en busca de sus raíces. En La Rioja la recibe con los brazos abiertos Fabiola, una prima lejana que cultiva viñas con delicadeza y respeto en la modesta cooperativa 'Socaire'. "Son dos formas de entender la cultura del vino y, en definitiva, de la existencia", ha explicado Martínez.

El 16 de octubre se podrá ver 'La increíble historia de La Rioja', por Cómicos Inestables del Norte, que ha realizado "un arduo trabajo de investigación remontándose al principio de los tiempos para descubrir cómo los riojanos han influido definitivamente en la historia de la humanidad".

"Lástima -apuntan- que todo ese trabajo les haya servido de tan poco* pero qué le van a hacer, no lo pueden evitar, son cómicos, y el rigor de la historia en sus manos se convierte en un "riguroso" disparate de carcajada continua".

'La venganza de Don Mendo', que representará Teatro Pobre IES La Laboral -que cumple 50 años- es la propuesta para el 17 de octubre, la famosa "caricatura de tragedia" que parodia los dramas históricos en verso.

Narra cómo Don Mendo, traicionado por su amada Magdalena al casarse ella con otro por interés, jura vengarse tras ser encarcelado, utilizando disfraces y engaños para llevar a cabo una venganza desmesurada y cómica.

El teatro clásico llega al certamen el 18 octubre, con 'Las Asambleístas' y el TECU de la Universidad de La Rioja. Cuenta cómo en una Atenas cansada de los mismos de siempre, algo inesperado está a punto de suceder: un grupo de mujeres decide cambiar las reglas del juego. Disfraz, ingenio y un plan audaz las llevarán al corazón del poder.

Pero, cuando todo se pone patas arriba, surge la gran pregunta: ¿es posible construir un mundo verdaderamente justo? Humor, sátira y giros sorprendentes en esta comedia de Aristófanes que sigue resonando hoy.

El 23 de octubre subirá al escenario Asociación Escenario Vacío, con 'Furiosas', obra de su director Víctor Sigüenza. Con humor ácido, ironía y situaciones absurdas e inesperadas, "la obra retrata ese volcán interno que todas llevamos dentro y que, tarde o temprano, puede entrar en erupción".

A través de sus escenas, 'Furiosas' ofrece una mirada divertida y, a ratos, incómodamente cercana a nuestras pequeñas frustraciones, nuestras contradicciones y esa necesidad tan humana de explotar cuando sentimos que ya no podemos más.

La adaptación de otro clásico, esta vez del cine, llega el 24 de octubre: 'Arsénico por compasión', a cargo de K-ndilejas Logroño. Dos venerables ancianas invitan a su casa a personas que atraviesan momentos de extrema dificultad.

Con su proverbial hospitalidad y su espíritu caritativo, les obsequian con recetas caseras convenientemente aderezadas con su ingrediente secreto que facilita el tránsito a una vida ¿mejor?. Carcajada y buen rato asegurado.

Y el programa se cierra el 25 de octubre con el único drama que se prevé representar este año, 'La muerte y la doncella', que correrá a cargo de La Garnacha Teatro.

Una noche Gerardo tiene una avería en el coche y un hombre se ofrece a llevarlo a casa. 'La muerte y la doncella' es un relato profundamente intrigante, que va creciendo en intensidad con los tres protagonistas atrapados por un tenebroso pasado que les oprime.

El mal, la locura, el miedo, la humillación, el olvido, el perdón, la angustia, la soledad. Todas esas sensaciones se hayan unidas por el horror, la justicia y la venganza.