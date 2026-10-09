El 55% del presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se destina a ayudas

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, compareciendo ante el Parlamento de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha señalado hoy que el 55 por ciento del presupuesto asignado a su área, 99,5 millones, se destina a ayudas.

Manzanos ha comparecido hoy ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja para desgranar las partidas asignadas a Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente dentro del proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno riojano.

Un presupuesto, ha dicho Manzanos, que busca "seguir avanzando en la modernización; avanzar en competitividad del sector primario y en el apoyo a quienes viven y trabajan en nuestros pueblos; y proteger el patrimonio natural y los recursos".

Incluye para la Dirección General de Agricultura y Ganadería 68,41 millones de euros; para la Dirección General de Desarrollo Rural, 50,65 millones de euros; para la Dirección General de Calidad Ambiental 21,17 millones de euros; y para la Dirección General de Medio Natural y Pesaje, 31,63 millones de euros.

Incluye una partida de 917.518 euros dirigida a posibles gastos derivados de procesos jurídicos para posibles correcciones financieras que llegasen de la Comisión Europea y, principalmente, para pagar las indemnizaciones a los ganaderos por la responsabilidad patrimonial de los daños ocasionados por el lobo. Ha anunciado, en este sentido, que a partir del 1 de octubre se van a hacer extensivas a los daños que causan otras especies, por fauna silvestre, buitre y zorro principalmente..

"Presupuestos para dar ayudas, pero también presupuestos inversores", ha dicho señalando que cerca de un dieciséis por ciento del presupuesto está dirigido a inversiones. Ha citado el Plan de Caminos pero, también, el Laboratorio Regional como "esa gran obra" que se espera poder inaugurar en el año 2027.

"Hablamos también", ha añadido, "de cumplir con las políticas y colaborar con los diferentes ayuntamientos riojanos y, por eso, también son múltiples las ayudas que van dirigidas a estos, especialmente las que van relacionadas con el ciclo del agua o con los residuos".

Manzanos se ha detenido también en las políticas relacionadas con el regadío, donde se contempla una partida de 3,7 millones de euros, "a la espera de conocer si el nuevo Plan Hidrológico de Cuarto ciclo recoge las sugerencias de La Rioja para sumar 26.000 nuevas hectáreas de regadío".

Para la campaña de vigilancia y extinción se prevén más de 5,64 millones. Además, se contemplan diferentes partidas para las tareas de prevención (accesos, pistas, resalveos, cortafuegos y desbroces) que suman 4,93 millones.

La renovación de vehículos, vestuario y calzado para los miembros del dispositivo supondrá 587.000 euros.

"En conjunto, sumando todas las partidas presupuestarias vinculadas, La Rioja dispondrá en 2027 de 21 millones de euros para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, lo que supone un incremento del 15 por ciento respecto a este año".

Así lo ha remarcado la consejera Manzanos, al recordar, también, que esta subida se produce después de la mejora de la situación laboral de los agentes forestales, "que han pasado a ser funcionarios y han visto aumentadas sus retribuciones".

PRESUPUESTOS GARANTISTAS O SIN SUBIDAS REALES

Tras escuchar a la consejera, la diputada popular Begoña Martínez ha considerado que "la exposición detallada de los casi 180 millones de euros del presupuesto lo que constata es que para el Partido Popular de La Rioja el campo es una prioridad".

Del conjunto de todas las partidas ha destacado los 55 millones de euros que van destinados al programa de garantía agraria y de previsión de riesgo; así como la nueva partida, dentro del plan extraordinario para hacer frente a la crisis del campo, que va a estar dotada con dos millones de euros.

Por su parte, el diputado de Vox, Héctor Alacid, ha lamentado cómo, con un aumento de 24 millones de euros en el presupuesto, "el agricultor y el ganadero siguen perdiendo dinero y no rentabiliza su explotación o su ganadería y van a pérdidas".

Desde Vox, además, ha recordado, piden actuar contra la competencia desleal mediante cláusulas espejo y controles en frontera contra productos de terceros países que no juegan con las mismas normas.

"Nos encontramos con un presupuesto que puede resultar útil para la Administración, porque es un trámite que tiene que superar, pero que es totalmente inútil para la sociedad en general", ha visto por su parte la socialita Sara Orradre.

Ha criticado que crece un quince por ciento, pero "fundamentalmente recursos que llegan de fondos europeos", así como que hay "muy pocos recursos propios para el apoyo a pequeños ganaderos, a pequeños agricultores y a pequeños canales de comercialización o pequeños artesanos locales".

En esta misma línea, el diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha señalado que "es un aumento falso porque prácticamente tres de cada cuatro euros que suben vienen determinados por el dinero que llega de Bruselas". Algo a lo que ha sumado que las partidas relacionadas con el con el cambio climático están congeladas o bajan.

Por otro lado, ha puesto la alerta en que en la Ley de Acompañamiento (Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a estos presupuestos) el Gobierno de Capellán "pretende eliminar la moratoria para macrogranjas en nuestra comunidad autónoma", dando luz verde a la que se quiere instalar junto a Calahorra.