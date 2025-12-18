5.500 Placas Fotográficas De La España De 1920 Y 332 Obras De Rey Pastor, Nuevos Fondos IER Disponibles Para Consulta - EUROPA PRESS

La Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos (IER) incorpora a su extensa colección investigadora dos nuevos fondos de "valor incalculable" gracias al legado custodiado por la familia del militar Celestino Martínez y a los discípulos del matemático Julio Rey Pastor. Fotografías -en el primer caso- y documentos -en el segundo- bien conservados y en donde gracias también a la digitalización se han podido recuperar para poder disfrutar plenamente de ellos.

El primero de ellos, cedido por la familia de Celestino Martínez, aficionado a la fotografía, responde a un fondo de 5.500 placas fotográficas de carácter estereoscópico, una técnica para crear una ilusión de profundidad 3D usando dos imágenes casi idénticas tomadas desde ángulos ligeramente diferentes. Estas reflejan los usos, costumbres y paisajes de buena parte de España pero también de parte del extranjero con la riqueza investigadora que ello conlleva.

Además también hay documentos fotográficos riojanos, en concreto alrededor de 400 placas, que reflejan la vida en nuestra región y, sobre todo de Logroño, en torno a los años 1920-1930.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha sido el encargado de anunciar este nuevo fondo que, como ha indicado, "nos hace testigos de toda una época muy diferente a la que tenemos ahora".

A través de estas fotografías podemos ver calles, costumbres, vestimentas de la época, romerías, cómo era la infancia, los oficios... joyas de gran valor que, desde ya, se encuentran disponibles en la biblioteca del IER.

El reconocido fotógrafo, Jesús Rocandio, ha destacado que este legado "se encuentra en un estado de conservación muy bueno" a pesar de que "durante años ha estado guardado en trasteros". Como explica, "el material fotográfico está siempre vivo aunque tiene el problema de los cambios de temperaturas o de lugar pero, en esta ocasión, están muy bien".

Además, al analizarlo, "nos sorprendió su valor. Es un hallazgo maravilloso y debemos estar de enhorabuena".

ARTÍCULOS, ENSAYOS, MANUALES DE DIVULGACIÓN

Por su parte, el IER incorpora también un nuevo fondo con los trabajos de un gran científico del pasado que se debe "a la labor y admiración de sus alumnos y seguidores de Rey Pastor", tal y como ha destacado de nuevo el consejero.

Este legado responde a un total de 332 obras que recogen artículos, ensayos, manuales de divulgación y un gran conjunto de materiales "que nos hablan de una obra, de una producción y unos resultados que demuestran una forma de trabajar muy diferente a la de los estudios universitarios actuales".

De gran valor, indica Pérez Pastor, "se aporta gracias a este legado un plus para aquellos investigadores que decidan acercarse a la obra de Rey Pastor".

En este punto, el investigador y matemático, Luis Español, ha hecho un recorrido por la historia de Rey Pastor y de cómo, finalmente, ese legado ha terminado en el IER gracias al trabajo de sus alumnos y discípulos. "Aquí está toda la obra completa de Rey Pastor. Nos han dado un regalo y ahora podemos disfrutar de todo su legado a un solo 'click' para todo aquel que quiera mirarlo".

EL IER, "INSTITUCIÓN DE LA MEMORIA"

Finalmente el archivero y bibliotecario del Instituto de Estudios Riojanos, Ignacio Peso, ha puesto en valor la incorporación de estos fondos en "instituciones de la memoria" como es el IER. Además, como ha añadido, el IER no para de trabajar y próximamente continuará albergando más legados.