El 77% de los riojanos picotea entre horas, según un estudio

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LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 77% de los riojanos admite que picotea entre horas, una práctica ya consolidada que refleja un cambio en el patrón tradicional de alimentación que sustituye las comidas principales por un consumo más frecuente de pequeñas porciones.

Así lo recoge el estudio 'Generación Snack', realizado por Snack'In For You entre más de 2.000 españoles con motivo del Día Mundial del Aperitivo, que se celebra cada 19 de septiembre, con el objetivo de profundizar en el rol del picoteo en la alimentación y la integración del snack en los hábitos de consumo.

En este punto, el estudio apunta a que un 40% de los jóvenes de entre 18-24 años picotea entre horas varias veces al día, frente a sólo un 15% de los mayores de 65 años. Una brecha que refleja cómo las generaciones más jóvenes priorizan la flexibilidad de comer pequeñas porciones dónde y cuándo quieran, sin depender de horarios o de una planificación.

De acuerdo con el informe 'Generación Snack', el 38% de los riojanos se decanta por snacks dulces o salados, mientras que, en segundo lugar, optan por aperitivos que consideran saludables (23%), siendo esta segunda opción la más elegida por quienes prefieren un consumo más planificado y consciente.

Según el estudio, la mayor integración del snack en la rutina diaria también está impulsando la búsqueda de aperitivos con aportes nutricionales, entre ellos la proteína, que gana relevancia como uno de los componentes mejor valorados a la hora de elegir un snack.

En concreto, un 69% de los riojanos ya considera que la proteína es relevante en la dieta de todas las personas, mientras que es prácticamente inexistente la población riojana que vincula el consumo de proteína a las necesidades nutricionales de los deportistas -mientras que la media nacional alcanza un 14%-.

Además de la presencia de proteína como factor de elección de un snack o aperitivo, los riojanos, en línea con la tendencia nacional, siguen valorando el sabor (46%), que sea natural o sin aditivos (31%), que sea saciante (23%) o que tenga pocas calorías (31%), plasmando en la forma de comer snacks los nuevos hábitos de alimentación que implican cuidarse más y que ya estaban presentes en la elección de las comidas principales.

A la hora de elegir el momento para tomar un snack saludable, el informe "Generación snack" desvela que más de un tercio de los riojanos (38%) se decanta por la media mañana -cuando está trabajando o estudiando-, como forma de hacer una pausa para mantenerse con energía hasta la siguiente comida principal. A continuación, le sigue la merienda (8%).