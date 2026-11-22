LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente publica en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la convocatoria pública de 2027 para solicitar ayudas destinadas a la creación y mejora de caminos rurales, equipos y otras infraestructuras agrarias de carácter municipal, que contará con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Los beneficiarios de estas subvenciones son los ayuntamientos riojanos y entidades locales menores, dando prioridad a aquellos que dispongan de ordenanzas municipales para la conservación de los caminos y del resto de infraestructuras municipales.

Asimismo, podrán acogerse a esta convocatoria con carácter excepcional aquellos municipios que sufrieron graves desperfectos en sus caminos e infraestructuras agrarias como consecuencia de las tormentas y lluvias intensas que se produjeron durante los meses de julio y agosto, y que ha sido declarados como zona afectada por catástrofe natural.

En concreto son Canillas de Río Tuerto, Torrecilla sobre Alesanco, El Villar de Arnedo, Tudelilla, Azofra y Villanueva de Cameros. Estas obras de reparación urgente se financian al 100 % del coste calculado por los técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural.

El importe máximo de inversión subvencionable será de 100.000 euros, excepto para aquellos municipios con una superficie superior a 100 kilómetros cuadrados, para los que será de 150.000 euros. En el caso de las actuaciones motivadas por los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos, el máximo de la inversión podrá alcanzar los 250.000 euros.

El 80 % del presupuesto previsto en la convocatoria se reservará para las solicitudes que tengan como objetivo la inversión en caminos nuevos o mejora de los ya existentes, y el 20 % restante para otras infraestructuras. Si en alguna de las dos líneas generales anteriores no se agotara la cuantía disponible podrá asignarse a la otra el importe sobrante.

Esta línea de apoyo se enmarca en el Plan Caminos +, impulsado este año por el Gobierno de La Rioja para ayudar a los ayuntamientos a mejorar y acondicionar los caminos rurales de titularidad y competencia municipal.

El plan estratégico prevé una inversión de 2,5 millones de euros para este año e incluye dos programas específicos: uno destinado a la mejora de caminos que requieren actuaciones de mayor complejidad técnica o económica, que dispone de una dotación de 650.000 euros; y otro dirigido a los municipios de menos de 200 habitantes, que cuentan con 350.000 euros, y que en ambos casos serán asumidas y ejecutadas directamente por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente.

El plazo de presentación de solicitudes comienza mañana, día 20, y concluirá el próximo 16 de diciembre. La tramitación se realizará a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=03347.