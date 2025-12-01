Abierta la convocatoria del 'FestivaliCCOO en Corto 2026' para visibilizar la realidad laboral y las desigualdades - CCOO LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de La Rioja anuncia la apertura del plazo de inscripción para el Concurso de cortometrajes de temática social 'FestivaliCCOO en Corto 2026'. Esta iniciativa, que forma parte de la apuesta cultural del sindicato iniciada en 2022 con motivo del Primero de Mayo, regresa con vocación de continuidad tras el éxito de calidad y participación del año pasado.

El objetivo principal del certamen es utilizar el lenguaje audiovisual para visibilizar los problemas del mundo laboral, denunciar las desigualdades y reflejar la sociedad actual. Desde la organización se busca poner el foco en cómo la lucha diaria y la organización colectiva permiten conquistar derechos y mejorar las condiciones de vida de todas las personas.

Las obras presentadas podrán abordar cualquier temática social o laboral (empleo, vivienda, igualdad, pobreza, salud, etc.), siempre bajo los principios de justicia social, libertad y solidaridad que reivindica el sindicato.

APUESTA POR EL TALENTO JOVEN

Con el fin de acercarse a las realidades de la juventud, el festival mantiene un premio especial joven. A esta categoría podrán optar obras cuya autoría corresponda a personas de 35 años o menos y que traten problemáticas que afecten directamente a este colectivo.

PREMIOS Y PLAZOS

El concurso establece dos galardones económicos:

Premio al Mejor Cortometraje: Dotado con 500 euros y trofeo.

Premio al Mejor Cortometraje Joven: Dotado con 300 euros y trofeo.

El plazo para la presentación de obras finalizará el próximo 2 de marzo de 2026. La inscripción es gratuita y está abierta a creadores nacionales o extranjeros con residencia en España.

CÓMO PARTICIPAR

Los cortometrajes, que no podrán superar los 20 minutos de duración, deben incluir la cortinilla oficial del festival (disponible en la web de CCOO La Rioja). El envío de las obras se realizará de forma digital al correo rioja@rioja.ccoo.es, adjuntando la ficha de inscripción y el enlace de descarga del vídeo. Las bases completas del concurso se encuentran en la web del sindicato https://larioja.ccoo.es/