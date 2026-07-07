Abierta la convocatoria del III Premio Internacional de Poesía 'Gonzalo de Berceo'

Pastor y Martínez presentan ell III Premio Internacional de Poesía 'Gonzalo de Berceo' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, han anunciado este martes la nueva convocatoria del III Premio Internacional de Poesía 'Gonzalo de Berceo', promovido por la Fundación San Millán dentro del programa cultural 'Escenario Vivo'.

Durante su intervención, Pérez Pastor ha destacado que este premio rinde homenaje a Gonzalo de Berceo, "nuestro primer autor de nombre conocido y una figura esencial en los orígenes de la literatura en castellano", al tiempo que contribuye a reforzar el vínculo histórico de La Rioja con la lengua española y a impulsar la creación literaria contemporánea en este idioma.

Asimismo, el consejero ha subrayado que el certamen nace con la vocación de "poner en valor la creatividad humana, la autoría y la propiedad intelectual", en línea con el legado de Gonzalo de Berceo.

En este sentido, ha explicado que una de las principales novedades de esta tercera edición será la incorporación de una declaración responsable por parte de los participantes para acreditar que las obras presentadas no han sido elaboradas mediante inteligencia artificial.

"Queremos dar valor a la creatividad humana y reconocer el trabajo de los autores, igual que hizo Gonzalo de Berceo al reivindicar su propia voz y su propia autoría en sus versos", ha señalado.

El premio mantiene su dotación económica de 6.000 euros y garantiza la publicación del poemario ganador por la Editorial Renacimiento, dentro de su colección 'Calle del Aire', una de las más prestigiosas de la poesía en lengua española.

Tras el éxito de las dos primeras convocatorias, el certamen continúa consolidándose en el panorama literario internacional. La segunda edición recibió más de 1.800 originales procedentes de 39 países de los cinco continentes, resultando ganador el escritor Gabriel Insausti con el poemario 'Casa en venta'.

El plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta las 23,59 horas del próximo 4 de diciembre de 2026, coincidiendo con la fecha en la que los monasterios de Suso y Yuso fueron declarados Patrimonio de la Humanidad.

Almudena Martínez ha recordado que este año se cumplen 29 años de dicha declaración y ha señalado que esta efeméride "refuerza el significado simbólico de una convocatoria estrechamente ligada a San Millán de la Cogolla y a los orígenes del español".

Para la Fundación San Millán, el creciente alcance internacional del premio constituye uno de sus principales valores.

Como ha destacado Almudena Martínez, la participación de autores procedentes de 39 países en la pasada edición demuestra que el certamen se está consolidando como "un premio de referencia en el ámbito de las letras en español" y contribuye a proyectar La Rioja como un territorio vinculado a una lengua que hablan más de 600 millones de personas en todo el mundo.

"Que escritores de los cinco continentes dediquen su tiempo y su talento a concurrir a este premio sigue situando a La Rioja como un lugar de referencia para todo lo relacionado con el español", ha afirmado.

BASES DEL PREMIO.

Las bases del certamen ya pueden consultarse en las páginas web de la Fundación San Millán, www.fsanmillan.es, y de Escenario Vivo, www.escenariovivo.es.

El premio está abierto a cualquier persona física, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia, que podrá concurrir con un único poemario, una de las condiciones recogidas expresamente en esta tercera convocatoria.

Las obras deberán presentarse bajo seudónimo, ser rigurosamente inéditas, no haber sido premiadas anteriormente ni estar sujetas a compromiso editorial. Los poemarios tendrán una extensión comprendida entre 500 y 800 versos, con temática, forma y diseño libres.

Además, en la portada deberá figurar el número total de versos que componen la obra.

Como novedad, y en una apuesta por preservar la creatividad y la autoría literaria, la primera página del poemario deberá incorporar una declaración responsable en la que el autor manifieste que en la composición de la obra no ha intervenido ningún proceso de generación textual mediante inteligencia artificial.

La presentación de originales se realizará exclusivamente de forma telemática a través del formulario habilitado en la página web de la Fundación San Millán.

Los participantes deberán remitir dos archivos en formato PDF: uno con el poemario, identificado únicamente con su título, y otro con la plica, que incluirá los datos personales del autor y una breve reseña biobibliográfica. La Fundación San Millán garantiza el mantenimiento del anonimato durante todo el proceso de valoración.

Como en las anteriores ediciones, el proceso de selección constará de un prejurado y un jurado de reconocida solvencia literaria. El prejurado realizará una primera lectura de todos los originales para seleccionar las obras finalistas, que serán evaluadas posteriormente por el jurado.

La identidad de los autores permanecerá oculta durante todo el procedimiento y únicamente se conocerá la correspondiente a la obra ganadora tras la apertura de la plica.

El fallo del jurado, que será inapelable, se producirá a finales del primer trimestre de 2027 y se hará público el 23 de abril de 2027, coincidiendo con la celebración del Día del Libro.