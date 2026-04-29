Abierto plazo por un año para ofertas a cafeterías de La Grajera y Parque del Carmen, tras quedar desiertos concursos

Archivo - Imagen de archivo de las obras de la cafetería de La Grajera hace unas semanas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha abierto plazo de un año para poder recibir ofertas directas para la adjudicación de los servicios de cafetería y aseo tanto en La Grajera como en el Parque del Carmen, una vez que han quedado desiertos por falta de licitadores los concursos realizados al efecto. El mismo caso, además, ha ocurrido también en la licitación de la planta baja del Colegio San Bernabé.

Como ha explicado el concejal de Administración Pública y hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal Francisco Iglesias, el Ayuntamiento de Logroño es propietario de los inmuebles destinados a cafetería y aseos públicos ubicados en los parques de El Carmen y La Grajera, ésta última en proceso de rehabilitación interior y en materia de eficiencia energética.

En este marco, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado mes de febrero la licitación para la concesión demanial de uso privativo de estos espacios. Dado que ambos procesos han quedado desiertos, "los interesados podrán presentar ofertas en el plazo de un año bajo las condiciones iniciales".

En concreto, en el caso de la cafetería y los aseos del Parque del Carmen, la licitación se fija en tres años más uno de prórroga. El canon anual mínimo del primer año de contrato, que debe ser mejorado al alza por los licitadores, será de 15.561,21 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 62.244,84 euros.

Respecto a la cafetería y los aseos del Parque de La Grajera, la licitación se fija en cuatro años más dos prórrogas de un año cada uno. En este caso, el canon anual mínimo del primer año de contrato, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores, será de 5.4457,52 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 32.745,12 euros.

Iglesias ha detallado que "en este tipo de contratos de concesión administrativa, ahora seguimos en licitación porque una vez que se ha aprobado hoy la declaración de desierto, hay un año de plazo para que cualquier persona, entidad o empresa interesada pueda presentar ofertas directamente al Ayuntamiento de Logroño y a partir de ahí tener una adjudicación directa".

A ello ha sumado que "si hubiera más de una empresa que presentaran oferta, pues ya tendría que decidir el Ayuntamiento de Logroño si optar por la más ventajosa o realizar una nueva licitación". "Pero eso hay que verlo en el devenir de este año si hubiera empresas interesadas", ha apuntado el edil.

Respecto a la posibilidad de apertura de estos espacios, especialmente el de La Grajera, para este verano, como estaba previsto, Iglesias ha señalado que "habrá que ver exactamente los términos si se produjeran ofertas en breve plazo".

En todo caso, ha afirmado que "entiendo que en el caso del Parque del Carmen, es más fácil el poder abrirla porque es una instalación que lleva funcionando y sigue funcionando en este momento".

"En La Grajera -ha añadido- habrá que ver las condiciones si hubiera de proposiciones y a partir de ahí establecer el plazo con el licitador. No me aventuro a decir, primero, si va a haber proposiciones o no, y segundo, si las hubiera, habrá que evaluarlas y fijar un plazo".

De cualquier manera, el concejal ha explicado que "estamos cerca del verano ya, quizás a los primeros meses del verano igual no, pero si hubiera alguna oferta, quizás nos llevaría a finales del verano el poder tener, pero dependerá si hay o no hay".

"Si no hay, pues tendríamos que mantenerlo cerrado hasta que hubiera una nueva, o optar por una nueva licitación si no hubiera ningún tipo de proposición y si hubiera, pues las condiciones estarán en esa proposición y habría que ajustarlas al pliego en cuanto a los plazos para que pueda estar en servicio a la mayor brevedad o en el tiempo estimado para que esté todo previsto para poder dar servicio a los usuarios", ha concluido.

COLEGIO SAN BERNABÉ.

Caso similar es el que se ha producido en el Colegio San Bernabé. Tras la reforma realizada, la primera planta de este espacio, ubicado en la calle Rodríguez Paterna 26, acoge ya la sede de la empresa Tragsatec en la ciudad, en la que trabajan 44 profesionales de distintas especialidades.

Con el objetivo de dotar al edificio de más actividad profesional y empresarial, el pasado mes de febrero se puso en marcha la licitación para la cesión temporal de la planta baja, de 430,09 metros cuadrados, para acoger un espacio de coworking, emprendimiento y vivero de nuevas empresas.

Debido a que proceso no ha contado con licitadores, los interesados en este espacio podrán presentar ofertas en el plazo de un año bajo las condiciones marcadas en el pliego inicial, que estipulaba la contratación patrimonial de uso privativo con un valor de 91.948,20 euros, referido al canon total hasta la finalización del plazo concesional (cuatro años más uno de prórroga).