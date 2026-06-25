Abierto el plazo de presentación de proyectos para las carrozas del desfile de las fiestas de San Mateo

Archivo - La carroza ganadoraen 2025 estuvo centrada en la vendimia - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha abierto el plazo para la presentación de proyectos para participar en el desfile de carrozas de las fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana, que tendrá lugar el domingo 20 de septiembre.

Las asociaciones y otros colectivos interesados en participar en el mismo con alguna de las cuatro plataformas cuyo uso cede el Ayuntamiento podrán presentar sus proyectos a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Logroño hasta las 14,00 horas del 17 de julio. Los proyectos presentados serán evaluados por personal de Festejos del Ayuntamiento, que seleccionarán las mejores propuestas y más aptas para el desfile, con arreglo a criterios artísticos, estéticos, técnicos y de valía y esfuerzo artesanal. La comunicación de los proyectos seleccionados, que supondrá también la confirmación de la participación en el desfile, se realizará el 22 de julio.

Cada proyecto seleccionado para participar en el desfile contará con una gratificación de 1.800 euros para llevarla a cabo. La temática de las carrozas deberá estar relacionada con las fiestas de San Mateo y/o de la vendimia y estarán decoradas con un acabado profesional y estético acorde con el propio evento.

Tras el desfile, que tendrá lugar el domingo 20 de septiembre, un jurado (formado por la concejala de Festejos; un concejal de la oposición; un representante de la Escuela Superior de Arte y Diseño de La Rioja; un miembro de la Asociación de la Prensa de La Rioja; un integrante del Colegio de Decoradores; y la gestora de la Unidad de Festejos del Ayuntamiento) evaluará las carrozas participantes para otorgar tres galardones.

El primer premio tendrá una gratificación de 1.500 euros; el segundo, de 1.000 euros; y el tercero, de 500 euros. Características técnicas de los proyectos de carrozas Las carrozas serán montadas y desmontadas por los seleccionados sobre plataformas de 9 metros de largo y 2,5 de ancho y su altura máxima (plataforma + carroza) será de 4,5 metros.

En su propuesta de participación, los solicitantes deberán incluir un proyecto formado por planos, alzados, y reproducción de los elementos decorativos de la carroza, así como una breve descripción de su proceso y modo de fabricación especificando los materiales utilizados, indumentaria y número de personas que irán en la carroza, que no deberá de ser superior a 20.

Todas ellas contarán con un seguro de accidentes para las personas que vayan en cada carroza a cargo del Ayuntamiento de Logroño, para lo cual deberá facilitarse al Ayuntamiento de Logroño, antes del 5 de septiembre a las 14,00 horas, la relación nominal de las personas que vayan sobre la estructura (20 como máximo). Las carrozas podrán incorporar publicidad siempre que lo hagan constar expresamente en la solicitud de inscripción y en el propio proyecto, en cuyo caso quedarían excluidas del cobro de la gratificación municipal.

Queda expresamente prohibida la publicidad de anunciantes cuya actividad resulte contraria a la imagen de las fiestas o a la política cultural y festiva del Ayuntamiento de Logroño. Una vez montadas las carrozas, el Ayuntamiento se encargará del transporte desde el lugar de elaboración (siempre dentro del término municipal de Logroño y hasta el lugar del desfile), de los tractores y conductores que remolquen las carrozas durante el evento y de su posterior retorno a las dependencias municipales.