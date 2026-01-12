Abierto el plazo para presentar textos al VIII Premio Literario de Relato Corto 'Berceo lee a Gonzalo' - AYUNTAMIENTO DE BERCEO

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar textos al VIII Premio literario de relato corto 'Berceo lee a Gonzalo' permanecerá abierto hasta el 8 de febrero. El premio está dotado con un busto de Gonzalo de Berceo para el ganador y diploma para los dos accésits.

Además, los tres premiados contarán con una noche de alojamiento con desayuno y comida en un establecimiento hostelero de la zona. Toda la información está disponible en la web https://berceoleeagonzalo.com/premio-literario/

Este premio está organizado por el Ayuntamiento de Berceo y la Asociación Cultural Gonzalo de Berceo, y cuenta con la colaboración del Gobierno de la Rioja, la Fundación San Millán y Ediciones Emilianenses. Su objetivo es reconocer el trabajo de los escritores y promover su difusión.

El jurado del premio, compuesto por personalidades de la cultura, dará a conocer su fallo el domingo 26 de abril de 2026 en la Plaza de Domingo Peña Villarejo, de Berceo. En el acto tendrá lugar la tradicional lectura de textos de Gonzalo de Berceo, para celebrar el Día del Libro, y la lectura del relato corto premiado.

Previamente, el sábado 25, está previsto realizar diversas actividades culturales aún por determinar, que se darán a conocer a lo largo del mes de abril.