Se Acabó La Fiesta logra los avales en La Rioja y presentará lista para el Congreso

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Se Acabó La Fiesta (SALF) ha superado en La Rioja el número de avales que la ley electoral exige a los partidos sin representación en el Congreso ni en el Senado para presentarse a las elecciones generales. La formación necesitaba 238 firmas, el 0,1 % del censo de la provincia, y ha reunido 491 en cuatro días.

El secretario de Organización Nacional, Yeray Iglesias, ha anunciado el siguiente paso: "No solo hemos reunido el número suficiente de avales, sino que presentaremos lista electoral en La Rioja, integrada por un equipo comprometido y con ganas de hacer que se les acabe la fiesta a los corruptos".

El Enlace Provincial de SALF en La Rioja, Juan Aparici Jerez, ha subrayado la respuesta de la calle: "Se ha sentido la buena acogida que el partido ha tenido en la provincia. Muchos vecinos se han acercado a firmar y a desearnos suerte en las próximas elecciones". La recogida se ha desarrollado en la sede, así como en varios establecimientos que han colaborado y en las acciones de calle celebradas en diferentes municipios de la Comunidad..

Con el requisito legal cumplido, la organización provincial trabaja ya en la candidatura, que se dará a conocer una vez presentados los avales ante la Junta Electoral.

SALF La Rioja agradece a los firmantes "su apoyo" y llama a los vecinos "hartos de corrupción y partitocracia a sumarse al proyecto a través de larioja@seacabolafiesta.com".