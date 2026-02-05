Acampada por Palestina pide aprovechar la apertura del paso de Rafah para que niños puedan curarse en el San Pedro

Acampada por Palestina entrega 1.129 firmas tras la apertura del paso de Rafah - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Acampada por Palestina, Yolanda de Blas, ha pedido hoy aprovechar la apertura del paso de Rafah a los gazatíes (en la frontera entre la Franja y Egipto) para que niños heridos puedan venir al Hospital San Pedro a ser atendidos.

Miembros de la acampada han desarrollado hoy, frente al Hospital San Pedro, un acto en el que han mostrado el orgullo de un centro sanitario "en pie" mientras en Gaza están "destruidos o sin suministros".

Acampada por Palestina comenzó el pasado mes de diciembre una recogida de firmas para que niños y niñas palestinos que necesitan tratamiento puedan venir al Hospital San Pedro.

El resultado han sido 1.129 que se han registrado, junto a una carta al presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, en el Registro General de la Comunidad Autónoma.

También han registrado cartas en la Delegación del Gobierno para la ministra de Sanidad, Mónica García, y en la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.

Tras la reapertura del paso de Rafah, la OCHA (Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) ha instado a la comunidad internacional a recibir pacientes de Gaza, donde 18.500 personas, incluidos 4.000 niños, necesitan tratamiento urgente.

Para Acampada por Palestina, "es el momento" de que la "buena disposición" que, según ha dicho su portavoz, ha mostrado el Gobierno de La Rioja, se "lleve a efecto" y puedan venir a La Rioja niños a ser tratados.

En el acto desarrollado hoy, esta entidad ha querido "poner en evidencia que es imposible curar a estos niños, heridos por bombas, en Gaza" y recordar la "obligación legar de dar asistencia a personas en conflictos". "No es una cuestión humanitaria sino de justicia", ha apelado.