Actuación ante desastres: "Debemos fraternizar con el lugar en el que estamos y el riesgo al que estamos expuestos"

Crecida del río Ebro - EUROPA PRESS

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

La profesora del Máster en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Yaisa Córdoba ha considerado que, ante los desastres, debemos "fraternizar con el lugar en el que estamos y el riesgo al que estamos expuestos".

En una entrevista a Europa Press, Córdoba ha invitado a, en primer lugar, "dejar de hablar de desastres naturales", dado el poder, ha reconocido, que tienen las palabras.

"Porque pone en la naturaleza el origen del desastre y lo que es natural es el evento, pero lo que lo convierte en desastre es que la población no está preparada y que las infraestructuras son susceptibles de ser vulnerables", ha explicado.

Córdoba, profesional en Derecho, docente y consultora en gobernanza climática, ha abogado por que las personas entiendan que "los riesgos siempre van a estar allí".

De este modo, además de desarrollar acciones, al entender que los riesgos ahí, se rebaja la intensidad de la alarma. Así, ha visto, debemos "fraternizar con el lugar en el que estamos y el riesgo al que estamos expuestos".

Lo principal, ha dicho, es "conocer los riesgos a los que estamos expuestos por la ubicación", esto es, "la vulnerabilidad a la que estamos expuestos", lo cual "nos va a permitir familiarizarnos, sin una manera alarmante, a los riesgos".

Para esta experta, "se tiene que actuar de manera conjunta entre las administraciones públicas, el sector privado y los ciudadanos para crear espacios de previsión, de preparación y, cuando ocurre la emergencia, la evacuación".

Hay riesgos por viento, y por lluvia, que son "tangibles" y, para afrontarlos, se hace necesaria una cultura de prevención que debería comenzar, ha entendido, en los colegios.

A este respecto, ha explicado que España tiene una Ley de Protección Civil que habla de autoprotección y que incluye estrategias "que están en el papel, pero la gente no lo conoce".