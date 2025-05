Exime a su pareja del asesinato pero reconoce que éste "tenía una deuda" con la víctima; "No sé de cuanto. Me mentía siempre"

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La acusada por el crimen de Viniegra, J.S.A., pareja sentimental del deudor, J.A.G., ha asegurado ante el Juez que la noche de los hechos, el 9 de agosto de 2022, vio al tercer procesado, I.Z.A., amigo de ambos, encañonar y después disparar en la nuca a la víctima, un hombre de 45 años al que su pareja le debía dinero por un asunto de drogas. Asegura que ella no planeó "nunca nada" y que "no debía ni siquiera haber estado allí. Yo me encontré con ese marrón".

Este jueves ha continuado -con la declaración de los tres acusados- el juicio contra estas tres personas por, presuntamente, matar un hombre de 45 años por una deuda relacionada con el mundo de las drogas y arrojar su cadáver después en una sima de más de 56 metros de profundidad. Por estos hechos, la Fiscal solicita 24 años de prisión para cada uno de ellos por el delito de asesinato e incluye un año y medio más por tenencia ilícita de armas.

Tras la comparecencia de los otros dos acusados, esta tarde ha sido el turno de J.S.A. quien ha reconocido que sabía que su pareja "debía dinero" pero "tampoco sé cuanto porque me decía cantidades diferentes".

También afirma que conocía a la víctima "solo de 5 o 6 veces". "Cuando venía a casa yo me iba, o iba a pasear los perros. Delante de mí nunca le reclamó nada pero tampoco sé bien que pasaba porque sé que mi pareja miente bastante". Tampoco le veía demasiado agobiado por esa deuda. "Nunca me ha pedido ayuda para quitarse ningún problema de encima".

ACUDÍ AL CRUCE "OBLIGADA"

Preguntada ya por la noche del disparo en la nuca, el 9 de agosto de 2022 en el cruce de Villoslada, la acusada explica que estaba allí, en su coche, "pero no sabía que iba a pasar eso". Asegura que acudió a ese cruce "obligada".

Según su versión, horas antes su pareja -junto con la víctima- "me recogió en el coche y me dijo que me iba a dejar en casa pero siguió con el vehículo para adelante hasta el cruce. Yo fui obligada porque siempre me obligaba a ir a los sitios". Finalmente y "tras insistirle, me dijo que íbamos a Viniegra a acabar con el problema (en relación a la deuda) pero yo no sabía cómo".

Ya en el cruce -expresa- "estaba ya la furgoneta de I.Z.A. (el tercer acusado), llegamos y aparcamos en paralelo a él. Después se bajaron ellos -la víctima y el deudor- y se fueron hacia atrás con I.Z.A.. Yo me quedé dentro del coche porque son cosas que ni me van ni me vienen. Yo no tenía ni que haber estado allí. Estuvieron un buen rato hablando ellos pero yo no los veía".

En un momento dado -expresa- "pasaron los tres al lado del coche, vi que la víctima se puso de cuclillas, y como I.Z.A. le disparó desde arriba. Ahí vi el fogonazo y me puse muy nerviosa. Ahí ya perdí la noción. Vi el arma, vi como encañonaba y el fogonazo". Tras ello "yo me cubrí la cara y no miré nada. Yo estaba muerta de miedo".

Después de aquel suceso -relata- "ya no vi más a la víctima, ni en la sima, ni en la furgoneta, ni en el garaje, ni en la finca". Reafirma -por tanto- que en todo momento "me quedé en el coche. El día de la sima también".

AUDIOS

La Fiscal también ha hecho referencia a los diferentes audios -emitidos en otras sesiones del juicio- y en los que se oye a la acusada y al amigo del deudor (I.Z.A.) hablar en términos concretos, ésta ha dicho a la Fiscal que esas conversaciones -más de 10- "estaban relacionadas con otro asunto de drogas. Nada del tema de Viniegra".

En la declaración de la acusada, ésta tampoco ha podido justificar el cruce de mensajes entre ella y su hermana el mediodía del 9 de agosto. Aunque la Fiscal sostiene que ese día -en torno a las 14,00-15,00 horas- su móvil estaba geolocalizado en Viniegra a esa hora "planificando el crimen", la acusada afirma que ella estaba con su hermana en Murillo.

Si había mensajes entre ella y su hermana, aún teniéndola al lado, la acusada no se explica el porqué; "Yo no mandé nada", ha aseverado.

Finalmente ha afirmado que "nunca ha hecho vigilancia a nadie", a pesar de que el escrito de la Fiscalía así lo considera. Yo no he seguido a nadie nunca".

Tras oír el relato de la acusada, la defensa de I.Z.A. ha considerado que esta acusada ha incurrido en su declaración en diferentes contradicciones. Así ha querido decirle al jurado popular que "el disparo no puede ser como ella dice" por lo que ha explicado el forense, "es imposible que la trayectoria del disparo fuera esa".

"Seguramente lo que pasó es que ella misma, desde el coche, le dio a su pareja la pistola y después le mataron. Fueron ellos los que lo planearon y lo hicieron", ha afirmado el abogado.

"YO JAMÁS HE TENIDO NINGUNA PARTICIPACIÓN, NI HE DECIDIDO NADA"

Finalmente -a preguntas de su abogado- la acusada ha asegurado que hasta este momento "nunca ha tenido problemas con la justicia. Yo no vivía de la actividad de la venta de droga, yo tenía mis propios medios". Afirma además que nunca planeó "nada con los otros dos acusados. Yo jamás he tenido ninguna participación, ni he decidido de modo alguno acabar con la vida de nadie".

Ha recordado que la relación con su hasta entonces pareja -con la que estuvo alrededor de 11 meses, desde enero de 2022 y hasta noviembre de ese mismo año- era "de amor odio. Con muchos altibajos. Creo que, en parte, eso fue causado por el consumo excesivo de drogas de él".

Después del crimen -en agosto de 2022- "no podía dejarle, incluso cuando estaba en la cárcel no me dejaba. Viví un suplicio".

También ha explicado que "cuando comencé mi relación con él no sabía que se dedicaba al mundo de las drogas con esa magnitud".