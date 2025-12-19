ADER redobla sus esfuerzos en 2026 para atraer riqueza y empleo a la región y anuncia 28 líneas de ayudas estratégicas

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) continuará en el año 2026 redoblando sus esfuerzos para seguir atrayendo a la región empresas estratégicas y de interés que generen empleo y riqueza. Todo ello a través de un Plan de Actuaciones, avalado con 72,3 millones de euros, y que entre otros, recoge el lanzamiento de 28 líneas de ayudas estratégicas para pymes, industrias y comercios.

En ellas se incluyen refuerzos en innovación y digitalización, internacionalización, energía y descarbonización, economía circular, suelo industrial y reindustrialización, y emprendimiento y autónomos.

Todo ello, además, a través de una ADER que será "más eficiente y más ágil para que el tejido empresarial y las pymes de nuestra región así como para todos los que quieran emprender".

Así se ha expresado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, quien ha dado a conocer el Plan elaborado para 2026. Es -ha dicho- "mucho más que un documento técnico, es una declaración de intenciones de la política económica del Gobierno de La Rioja para el próximo año".

Servirá, así, "para impuslar el crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo en la comunidad". Apuesta también "por la economia productiva" y, en este sentido, indica, desde la ADER destinaremos para 2026 un presupuesto de 72,3 millones. De ellos 53,4 millones irán dirigidos de forma directa a políticas de promoción económica y apoyo empresarial.

NUEVOS PROYECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICOS (PIER) Y SUELO INDUSTRIAL

La Agencia está estudiando para el próximo año cinco nuevos proyectos de interés estratégico (PIER) y nuevas actuaciones en suelo industrial. "La Rioja se mueve para atraer industria y empleo cualificado", ha apostillado León.

De cara al próximo ejercicio, la ADER activará nuevas actuaciones en el ámbito del suelo industrial, "con impacto en inversión y empleo", como son el inicio de las obras en Autol, la ampliación del polígono San Lázaro en Santo Domingo de la Calzada y la consolidación de La Maja en Arnedo con marca de calidad AENOR.

Con el objetivo de atraer proyectos industriales, este polígono continuará ofreciendo condiciones muy competitivas, con un precio de 35 euros el metro cuadrado, opciones de compra flexibles y fórmulas como el derecho de superficie.

Además, el Ejecutivo movilizará 2,2 millones en subvenciones nominativas para reforzar agentes económicos estratégicos, ya que la colaboración público-privada se consolida "como eje económico de este Gobierno", con previsión de que ayuntamientos, FER, Cámara de Comercio, sectores (mueble, calzado, comercio, diseño), SECOT o CNTA reciban apoyo para dinamizar su actividad económica.

En 2026, como ya ha sucedido este año, se apoyará con 2 millones de euros a la compañía de inversión Ricari con el objetivo estratégico de apoyar a iniciativas empresariales con un alto valor significativo para el desarrollo económico de la región.

Por otro lado, la ADER refuerza la apuesta por la transición ecológica y la economía circular con nuevas líneas de sostenibilidad, eficiencia energética y renovables, y el impulso a proyectos de economía circular dentro del programa ORHI+, "posicionando a La Rioja en la agenda verde europea".

INTERNACIONALIZACIÓN, INNOVACIÓN Y REINDUSTRIALIZACIÓN

A través de la ADER, las empresas riojanas pueden encontrar todas las ayudas y herramientas de gestión, asesoramiento personalizado y el apoyo económico. Todo ello adaptado a su nivel de exportación. En 2025, al programa de proyectos de comercio exterior, se han presentado 126 expedientes, con una inversión conjunta de 7 millones de euros.

Para fortalecer la I+D+i empresarial, la ADER ha convocado en 2025 los cheques para la realización de microproyectos (83 expedientes y 4,2 millones de euros de inversión) y los cheques que apuestan por la incorporación de talento (39 expedientes y 1,9 millones de euros). Asimismo, se han presentado 70 expedientes, con una inversión de 24,3 millones de euros, a la ejecución de proyectos de investigación industrial e innovación empresarial, y 29 expedientes, con una inversión de 4,7 millones de euros, a la convocatoria de proyectos de inversión en estructuras y sistemas TIC para la digitalización y hacia la industria 4.0.

En el marco del programa de Servicios Avanzados se han presentado 102 expedientes, con una inversión de 1,2 millones de euros, a los cheques dirigidos a la asistencia experta externa en innovación; 297 expedientes, con una inversión de 4,4 millones de euros, a los cheques para fomentar la digitalización; 7 expedientes, con una inversión de 440.000 euros, al programa de ayudas destinadas a la dinamización comercial; 140 expedientes, con una inversión de 10,1 millones de euros, al programa de ayudas destinadas a la competitividad del comercio minorista; y mediante el programa de ayudas destinadas a la renovación del Parque Automovilístico se ha subvencionado la venta de 818 vehículos, con 1.979.560 euros.

Alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y las estrategias de transición ecológica y digital de la Unión Europea, la ADER desarrolla acciones que contribuyen al impulso de un modelo empresarial más sostenible, seguro y competitivo. En 2025, se han presentado 48 expedientes (950.000 euros) a los cheques destinados a la seguridad e igualdad en las empresas o 73 expedientes (16,7 millones de euros) al programa de ayudas destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

En reindustrialización, se han presentado 169 expedientes (36,3 millones de euros) al programa de ayudas para la compra de activos fijos; 3 expedientes (7,5 millones de euros) al programa de inversión para grandes empresas; 4 expedientes (1,9 millones de euros) al programa de ayudas destinadas a la adquisición de suelo en polígonos industriales y 9 expedientes (1,2 millones de euros) al programa de ayudas destinadas a la rehabilitación, mantenimiento y modernización de los polígonos industriales ya existentes, entre otros.

Durante el año pasado, además, se han presentado 104 expedientes, con una inversión de 4,9 millones de euros, al programa de ayudas destinadas a la promoción de emprendedores; 28 expedientes (11,1 millones de euros) al programa de ayudas destinadas a la puesta en marcha y funcionamiento de empresas jóvenes e innovadoras; y 5.233 solicitudes (10,9 millones de euros) al programa de ayuda dirigido a la consolidación del trabajo autónomo.

EJE CENTRAL DE LAS ACTUACIONES

El eje central de las actuaciones planteadas "es muy claro: una ADER más eficiente, más ágil y más simple para las empresas riojanas". Tal y como ha explicado León, "la modernización interna de la agencia se convierte en una prioridad estratégica para mejorar el servicio público y acelerar el impacto económico en el territorio".

En 2026 "se iniciarán los procesos necesarios para la actualización integral de los sistemas telemáticos de tramitación, permitiendo que las empresas dispongan de formularios más sencillos, más intuitivos y que eviten la duplicidad documental", mejorando el Sistema de Gestión de Expedientes @DER/SIG, "que permitirá mayor automatización, eficacia, trazabilidad y fiabilidad".

Otro avance clave será la consolidación del Cuadro de Mando Integral, que integrará información en tiempo real de todas las áreas. En conjunto, estas actuaciones sitúan a la ADER en una nueva fase de funcionamiento: "más digital, más simple, más rápida y más orientada al servicio empresarial".