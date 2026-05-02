La Aemet sube a naranja el nivel de riesgo en La Rioja esta tarde por lluvias fuertes - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a naranja el nivel de riesgo previsto para esta tarde en La Rioja, por la posibilidad de que se produzcan lluvias fuertes.

En concreto, de acuerdo con el último parte remitido por la agencia meteorológica, se prevé una precipitación acumulada en una hora de 30 mm., y, por tanto, nivel naranja, especialmente en la zona de la Ribera del Ebro.

La hora de comienzo de la situación de riesgo será a partir de las 13 horas, y se prolongará hasta las 22 horas de este sábado, con una probabilidad de que ocurran estos fenómenos de entre un 40 y un 70 por ciento.