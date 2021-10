Aficionados riojanos realizarán un homenaje al guitarrista de rock, Duane Allman, 50 años después de su fallecimiento

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

En próximas fechas, los aficionados riojanos tienen previsto celebrar un homenaje al malogrado miembro de 'The Allman Brothers Band', considerado por los expertos "como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock".

El 29 de octubre de 1971 moría en un accidente de tráfico Duane Allman, guitarrista de la banda de rock sureño 'The Allman Brothers Band'. A pesar de la corta trayectoria del grupo hasta ese momento -3 años escasos-, la muerte de Allman fue una de las grandes pérdidas en la historia del rock, no tan recordada actualmente como las de Jimi Hendrix, Jim Morrison o Janis Joplin pero con similar trascendencia para aquella generación.

Aunque en España el nombre de Duane Allman es prácticamente un desconocido para el gran público, entre los aficionados a la música y sobre todo entre los seguidores del rock de los setenta está considerado uno de los músicos más importantes de la historia y aparece en los primeros puestos de las listas de mejores guitarristas de rock junto a artistas tan célebres como Clapton o Hendrix elaboradas por medios de gran prestigio como Rolling Stone o Guitar World.

En La Rioja la banda cuenta con un nutrido grupo de seguidores que se han propuesto que el aniversario no pase inadvertido y en próximas fechas tienen previsto rendirle un homenaje en la recién inaugurada Sala Fundición de Logroño.

UNO DE LOS MEJORES GRUPOS DE LA HISTORIA DEL ROCK

A pesar de no ser un grupo muy ampliamente conocido en España, el tercer disco de The Allman Brothers Band, 'At Fillmore East', está considerado por la crítica especializada internacional como uno de los mejores álbumes en directo de todos los tiempos, fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en 1999 y en 2004 y el Registro Nacional de Grabaciones lo seleccionó para su preservación en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

En el grupo han militado al menos tres de los mejores guitarristas de la historia del rock (Dickey Betts, Warren Haynes y el propio Duane), con un sonido único mezcla de rock, blues, country, jazz y psicodelia cuya influencia sobre generaciones de otros músicos es muy amplia y profunda: artistas tan diversos como Lynyrd Skynyrd, Whitesnake, They Might Be Giants, Kid Rock, Obituary o My Morning Jacket los reconocen entre sus referentes principales.

No obstante, la leyenda negra ha perseguido a la banda desde el mismo momento en que Duane Allman fallecía trágicamente: un año después el bajista Berry Oackley sin haber asumido la muerte de su compañero, estrellaba su moto en el mismo lugar donde Duane tuvo su accidente.

Una larga trayectoria de consumo de drogas y alcohol, juicios por altercados y derechos de autor, y cambios constantes en la formación terminaban en 2017 con el suicidio de un disparo en la cabeza de Butch Trucks, batería original, y la muerte por las complicaciones de un cáncer de hígado de Gregg Allman, el otro hermano del grupo. Una leyenda que unida a la alta calidad musical de la banda, la han convertido en uno de los máximos exponentes de los grupos de culto de la historia del rock.