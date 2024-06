La Agencia Tributaria ha devuelto 39 millones de euros a 62.699 contribuyentes

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 39 millones de euros a 62.699 contribuyentes en La Rioja tras los dos primeros meses de campaña, tal y como ha informado hoy.

En toda España, la Agencia Tributaria ha devuelto 6.013 millones de euros a más de 8,6 millones de contribuyentes.

En La Rioja, a esta fecha se han abonado el 73,23 por ciento de las solicitudes de devolución realizadas y el 60,82 por ciento de los importes a devolver que se han solicitado.

Desde hoy, la asistencia personalizada por teléfono se complementa con el servicio tradicional de confección de declaraciones en las oficinas que la Agencia, al igual que en el caso del plan 'Le Llamamos', presta en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.

La asistencia en oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de los centros de atención.

Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes.

En todo caso, la Agencia recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el 'Le Llamamos', que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda.

En relación con los dos servicios, y como todos los años, al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, los ciudadanos que decidan no hacer uso de su cita, deben anularla por cualquiera de las vías habilitadas.

En años pasados, cuando las citas se concertaban con más de una semana de antelación, el contribuyente no se presentaba en más de un 25% de los casos.

En favor de la propia agilidad del servicio, al igual que sucede con el plan 'Le Llamamos', resulta muy conveniente que, en el momento de la confección por parte de la Agencia, el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración.