Agricultores y ganaderos riojanos ya pueden solicitar las ayudas a la mejora y modernización de explotaciones

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, ha abierto este miércoles 14 el plazo para presentar las solicitudes de la convocatoria pública de las ayudas destinadas a inversiones en modernización y mejora de las explotaciones agrarias para el próximo 2027, que permanecerá abierto hasta el próximo 17 de diciembre.

Esta línea de subvenciones, que cuenta con una dotación presupuestaria de 4,6 millones de euros, tiene como objetivo potenciar la competitividad, la tecnificación agraria y el relevo generacional en el campo riojano, priorizando en la selección de inversiones a sectores estratégicos como los frutales de pepita y hueso, la horticultura, la ganadería en sus distintas modalidades y los hongos cultivados.

La concesión de ayudas se establece por concurrencia competitiva y están dirigidas a los titulares de explotaciones mayores de 18 años, sociedades y comunidades de bienes inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias de La Rioja.

Junto con la orientación productiva relativa a sectores estratégicos, se valorará que sean jóvenes incorporados mediante primera instalación, la titularidad compartida, la presencia de mujeres al frente de las explotaciones y la ubicación en zonas de montaña.

Asimismo, se otorgará puntuación adicional a aquellas iniciativas que incluyan tecnología innovadora, medidas de ahorro hídrico y energético, tener contratada una póliza de seguros agrarios, pertenecer a una organización de productores y estar inscrito como cultivo ecológico.

Las solicitudes podrán presentarse de forma exclusivamente telemática a través de la aplicación disponible en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja www.larioja.org/pdr o a través del enlace del Catálogo de Ayudas del Gobierno de La Rioja https://www.larioja.org/agricultura/es/gestion-explotaciones/catalogo- ayudas . La tramitación podrá realizarla directamente el solicitante o a través de entidades colaboradoras autorizadas.

Los beneficiarios dispondrán de plazo hasta el 30 de abril de 2028 para ejecutar, comunicar y justificar las inversiones en el caso de los expedientes imputados este ejercicio, y hasta el 30 de abril de 2029 para los correspondientes a este año.

Este año, al igual que sucedió en 2025, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente amplió el presupuesto destinado inicialmente, lo que permitió atender la totalidad de las solicitudes admisibles sin que ninguna fuera denegada por falta de crédito.

En la convocatoria de 2026, el Gobierno de La Rioja ha concedido ayudas por un importe total de 5,68 millones de euros, que beneficiarán a 175 agricultores y ganaderos que podrán realizar 396