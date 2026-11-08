Agricultores protestan en Logroño por la "situación complicada" del sector con costes de producción "por las nubes" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos han protestado este mediodía, mediante una acción reivindicativa desarrollada en la Plaza del Mercado de Logroño, por la "situación tan complicada" que vive el sector en estos momentos, entre otras cuestiones, con costes de producción "por las nubes" y precios de venta "que no cubren" esos costes de producción.

Una convocatoria realizada por las organizaciones agrarias ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA La Rioja, con la que se ha querido mostrar "el esfuerzo económico que supone llenar el depósito de un tractor y lo que perciben los agricultores por los productos que cada día llegan a la cesta de la compra de los consumidores".

Como ha asegurado el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, "lo que queremos es dejar de manifiesto la situación tan complicada que tienen agricultores y ganaderos, no solo riojanos, sino españoles y también a nivel europeo".

En sus palabras, "cada día vemos cómo nuestros costes de producción están por las nubes, ya sea el tema de los carburantes, fertilizantes, mano de obras, productos fitosanitarios, etc. para poder llevar nuestra labor a cabo día a día".

"Y -ha añadido- desde luego que a la contra, el precio que percibimos por nuestros productos cada vez sigue estando en unos precios que no llegan a cubrir los costes de producción. Es decir, ahora mismo en la agricultura y la ganadería no hay una rentabilidad digna para poder seguir trabajando en este sector".

Por eso, con el acto de hoy, las centrales agrarias han querido "que quedase reflejado todo lo que nos cuesta el día a día y el seguir trabajando", porque, como ha afirmado Pérez, "nosotros no queremos seguir viviendo ni de paguitas, ni de ayudas, ni de subvenciones, queremos seguir trabajando dignamente de nuestro sector".

Un sector, ha recordado, que "es el principal motor socioeconómico del medio rural y en concreto de La Rioja". De este modo, ha incidido en que "lo que queremos es decirle a toda clase política que escuche una vez por todas al sector primario, que está agonizando, que está desapareciendo y no lo podemos permitir, continuamente legislando en contra del sector".

Eduardo Pérez, a la vez que ha constatado "hoy la cantidad de gente que hay aquí reunida, el apoyo que tenemos por parte de la sociedad", ha querido "dejar muy claro a la sociedad que sin agricultores y ganaderos, hay que ver también lo que van a poder comer en el futuro".

En este sentido, ha criticado que "estamos produciendo una serie de alimentos con unos altos estándares de calidad y estamos viendo cómo vienen productos de terceros países con dudosa calidad a la hora de producir estos alimentos", poniendo como ejemplo "esas famosas fresas de Marruecos que se regaban con aguas fecales y luego vimos los problemas sanitarios que conllevaron en ciertas zonas de Europa".

"Por lo tanto, lo que pedimos es que, de una vez por todas, la clase política nos escuche y, de una vez por todas, la clase política legisle a favor de un sector tan importante como el sector primario", ha finalizado el responsable de ARAGF-ASAJA.

Como ha subrayado por su parte el coordinador de UPA La Rioja, Héctor Sáez, "el lema fundamental de este acto es 'Producimos vuestra comida, merecemos vivir de nuestro trabajo', porque lo que no puede ser es que el consumidor cada vez pague más por los productos que tiene que comprar en la cesta de la compra y el agricultor en cambio cada vez perciba menos por producirlos".

Ha reclamado que "se tiene que cumplir la ley de la cadena alimentaria, que ahora mismo es una ley que está siendo ineficaz porque el agricultor en muchos casos, como pueda ser la uva, como pueda ser la patata, como pueda ser el cereal, que está produciendo por debajo de sus costes de producción".

En concreto, ha detallado que "la patata llega a multiplicarse por 9 su precio desde que produce el agricultor hasta que realmente el consumidor puede acceder a él en la cesta de la compra", mientras que "el caso de la uva es bien conocido, están pagando al agricultor por debajo de lo que le cuesta producir un kilo de uva".

Respecto al cereal, "ahora mismo el ejemplo que hemos puesto es que llenar el depósito de gasoil de un tractor grande, solo sirve para una jornada de trabajo, y en esa jornada de trabajo el agricultor lo único que puede hacer es preparar la tierra para sembrar la semilla que luego va a producir el cereal".

"Con todo ello, lo que queremos decir es que no queremos vivir de privilegios, queremos vivir de nuestros productos, de lo que producimos. No queremos ayudas, queremos que se pague el producto como se tiene que pagar por encima de costes para que el agricultor tenga rentabilidad. Y lo más importante, sin agricultores no hay comida, sin agricultores no hay pueblos", ha concluido.

Por último, por parte de UAGR-COAG, Roberto Salinas ha recordado que "debido a la guerra entre Irán y Estados Unidos, están para arriba el gasóleo y los fertilizantes", frente a lo que "las medidas que tiene el Gobierno son parches, queremos medidas continuas en el tiempo y un gasóleo agrícola profesional, que esté topado para que no pasen estas cosas".

Ha sumado "que se cumpla la ley de la cadena alimentaria porque somos el eslabón débil, somos siempre los que pagamos todos estos temas".

Con este acto, las organizaciones han pretendido trasladar a la sociedad, de una forma visual y directa, la realidad que vive el sector agrario: los altos costes que tienen que asumir los profesionales del campo para mantener sus explotaciones en funcionamiento.

Así, se han mostrado diferentes productos habituales de la cesta de la compra para poner de manifiesto la distancia entre lo que cuesta producirlos y los precios que soportan los agricultores y ganaderos, así como lo que pagan al final los consumidores.

Los alimentos expuestos han sido donados posteriormente al Banco de Alimentos de La Rioja y a la Cocina Económica.

Esta iniciativa de los profesionales del campo se enmarca en las acciones de protestas convocadas por las tres organizaciones y que se iniciaron con la tractorada del pasado 28 de octubre en Madrid. Finalmente, dicha convocatoria fue suspendida en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.