Agricultura abre una línea de ayudas para que los titulares de explotaciones afronten el coste de préstamos

La directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura ha abierto una línea de ayudas, publicada hoy por el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), para que los titulares de explotaciones afronten el coste de préstamos.

La directora general de Agricultura y Ganadería, Maria Jesús Migraña, ha presentado hoy en rueda de prensa unas ayudas que se dirigen a agricultores y ganaderos profesionales y que en su última edición, en 2023, fueron concedidas a 125 solicitantes.

Se trata de una ayuda para afrontar el coste de préstamos, con un máxima de capital formalizado para la ayuda de 35.000 euros, y por tanto de hasta 5.300 euros, que se espera que sea solicitada por alrededor de doscientos agricultores y ganaderos.

El BOR publica hoy la orden y la convocatoria que abre dos líneas de ayuda para bonificar los costes asociados a las diferentes operaciones de financiación que puedan suscribir los agricultores y ganaderos riojanos durante 2026.

La primera línea está vinculada a las operaciones financieras que se firmen directamente con una entidad financiera, y la segunda a los préstamos en los que se hayan reconocido ayudas para la obtención de avales de SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) convocadas al amparo del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio.

La cuantía de ayuda máxima aplicable en los préstamos que se suscriban con las entidades financieras será de 0,25 puntos porcentuales para el coste derivado de la constitución de avales y mantenimiento de garantías, de 0,5 puntos para la comisión de apertura y de 4 puntos para el tipo de interés, según ha detallado Miñana.

En las pólizas con el aval de SAECA, el Gobierno de La Rioja establece un apoyo directo del dos por ciento de los intereses del plazo de amortización.

Se trata de una medida, ha relatado, que se encuentra dentro de las seis aprobadas por el Gobierno riojano, con carácter excepcional, y que están movilizando 10,7 millones de euros.

Medidas dentro Plan de Acción para "paliar el impacto de la crisis del sector", debido a la "falta liquidez y la reducción de la rentabilidad".