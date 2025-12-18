Agricultura asumirá el coste de guardería derivado de las autorizaciones para la caza al salto de jabalí

Encuentro de trabajo entre la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, con la presidenta de la Federación Riojana de Caza, Carla Anguiano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, en el marco de la orden anual de subvenciones para la vigilancia de los cotos, asumirá el sobrecoste total de guardería derivado de las autorizaciones excepcionales para la caza al salto de jabalí, mientras perdure la situación actual con la peste porcina.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha mantenido hoy un encuentro de trabajo con la presidenta de la Federación Riojana de Caza (FRC), Carla Anguiano, en relación con el convenio anual de colaboración entre ambas entidades.

Tal y como ha trasladado el Gobierno riojano, desde la Dirección General de Medio Natural y Paisaje se ha remitido a los cotos riojanos una circular informativa en relación a las medidas para flexibilizar la caza del jabalí en la región y reducir el riesgo de peste porcina.

En este sentido, Manzanos ha explicado en nota de prensa que "el sobrecosto producido por el precintado de las capturas de caza de jabalí al salto será financiado en su totalidad gracias a la orden anual de subvenciones para la contratación del servicio de vigilancia obligatoria de los cotos de caza".

También se podrán pedir autorizaciones para que los agentes particulares o guardas de cada coto puedan realizar de controles poblacionales de jabalí. Estos costes también serán financiados al cien por cien.

Manzanos ha aprovechado la reunión de trabajo para presentar los últimos detalles del nuevo Reglamento de Caza de La Rioja que verá la luz en las próximas semanas, "después de un período de análisis consultas y ajustes técnicos para que el marco normativo responda a las retos presentes y futuros", ha dicho el Ejecutivo.

El Gobierno riojano y la Federación de Caza, como órgano de representación ante la administración de los colectivos implicados en la actividad cinegética, mantienen un acuerdo de colaboración anual por importe de 74.600 euros.

Con él, "se busca apoyar la realización de actividades encaminadas a la ordenación y coordinación de la actividad cinegética, la formación y la valoración de daños por especies cinegéticas".

Este convenio contempla la realización de trabajos de asesoramiento técnico y jurídico a los cazadores y cotos de caza para la correcta gestión de los recursos cinegéticos, la colaboración técnica con la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, la redacción de estudios sobre poblaciones de especies de especial relevancia y la colaboración en estudios de especies a nivel nacional, o su participación en la actualización de mapas de presión cinegética.

CAZADOR FORMADO

Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y la Federación Riojana de Caza colaboran para "modernizar y dignificar la actividad cinegética potenciando la figura del 'cazador formado', que ha recibido una capacitación específica para asegurar una práctica de la caza más responsable y seguro".

Esta formación "persigue dotar a los cazadores riojanos de conocimientos básicos prácticos acerca de la sanidad animal de la fauna silvestre, sistemas de vigilancia pasiva (cazador y centinelas), bioseguridad en la actividad y gestión cinegética, así como también en aquellos aspectos relacionados con la manipulación higiénica de la carne de caza", ha explicado Manzanos.

El 'cazador formado' es "una figura clave para asegurar el futuro de la actividad cinegética en la comunidad autónoma" ha recalcado la consejera. La formación recibida se acredita a través de un certificado o título una vez superada una prueba de evaluación de las capacidades del alumnado.