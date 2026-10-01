Agricultura dice que se han ejecutado cerca del cien por cien de los fondos europeos que han llegado a su departamento

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LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha asegurado que los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que han llegado a su departamento "se han ejecutado en un porcentaje muy cercano al cien por cien".

En este punto, ha lamentado que "ayer reconoció, el Gobierno de España, que había renunciado al 38 por ciento de esos 77.000 millones, lo que son 29.000 millones de euros".

Ha sido a una cuestión planteada por la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, acerca de si ha ejecutado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente todos los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Orradre, por su parte, ha calificado de "fracaso administrativo de los más graves que llevamos en la legislatura el proyecto de Plataforma Agroalimentaria en Red". "Su incapacidad de gestión, su grosera falta de trabajo, su desidia administrativa y la absoluta falta de ambición política que ha dejado a La Rioja fuera de este proyecto estratégico"

Ha recordado que "su Ejecutivo ha decidido dar carpetazo, dejar sin efecto la adjudicación de un proyecto clave dentro de esos fondos europeos de los que usted hablaba, fondos europeos Next Generation y EU, que contaba con un presupuesto de más de 4,3 millones de euros para La Rioja y que además ahora va a haber que devolver con intereses".

Para ello, ha asegurado Orradre han utilizado "el comodín de cuando se ven incapacitados para gestionar nada, que es el del interés público". "Un falso interés público en el que ustedes se excusan para renunciar a una infraestructura tecnológica vital para el desarrollo de uno de los sectores clave para la economía y el desarrollo social de nuestra región", añadiendo que "lo más grave de este caso es que han anulado este contrato cuando ya se habían dado pasos muy importantes dentro de las fases más complejas del proceso de adjudicación".

Para concluir, la diputada del PSOE ha reclamado la comparecencia inmediata de la propia Manzanos y del consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, en la Cámara riojana para que "expliquen este fracaso y para que den la cara ante los agricultores y ganaderos de esta región".

La consejera de Agricultura, en la duplica, ha indicado que el "desconocimiento" de la diputada del PSOE "sobre lo que es esta plataforma, hoy la ha puesto en evidencia, porque no iba dirigida ni a agricultores ni a ganaderos".

"Está claro que el Gobierno socialista en la legislatura pasada planificaba y gobernaba así a lo loco, y por ello, nos llegaban estas cosas", ha apuntado, para señalar que "está hablando de una plataforma digital que cuesta efectivamente 4 millones de euros, y que la vendieron como si fuese algo novedoso, pero no era nada novedoso y tampoco nada necesario para el sector" porque "para La Rioja, además, no trae más que desventaja, porque lo único que traía el 25 por ciento del coste".

En relación a los fondos europeos, Manzanos ha indicado que "hemos hecho decenas y decenas de proyectos, ejecutando más de 50 millones de euros". "El Gobierno de La Rioja ejecuta, mi consejería en este caso ha ejecutado en un porcentaje, cercano al cien por cien estos fondos del PRTR y en vez de criticar -le ha señalado-, lo que tendría que hacer es agradecer el grandísimo trabajo que han hecho, no los políticos sino los técnicos de la consejería, que ellos han desarrollado estos proyectos gracias al impulso del Gobierno de Gonzalo Capellán".