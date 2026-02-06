Agricultura impulsa la autorización excepcional de bacteriófagos para combatir fuego bacteriano en frutales de pepita

LOGROÑO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido, con fecha con fecha 6 de febrero, la autorización excepcional para el uso de PEA-02, un producto fitosanitario basado en bacteriófagos, para el control del fuego bacteriano en frutales de pepita en La Rioja. Esta medida supone un respaldo al sector frutícola riojano y responde a una demanda de productores y técnicos ante la grave situación sanitaria que atraviesan las explotaciones.

La autorización concedida es el resultado del trabajo coordinado entre el sector y la administración, y en especial del esfuerzo desarrollado en el seno del Grupo de Trabajo Regional del Fuego Bacteriano, así como de la participación activa de La Rioja en el grupo de trabajo nacional, en el que intervienen técnicos responsables del área de Protección de Cultivos de la Consejería de Agricultura. Este trabajo técnico y constante ha permitido trasladar al Ministerio la necesidad de disponer de nuevas herramientas de control.

Precisamente, una de las medidas que incluía el decálogo de actuaciones consensuado el pasado mes de mayo de 2025 por el grupo de trabajo fue instar a las administraciones con competencia en registro de fitosanitarios a adecuar los procedimientos ante la ausencia de materias activas que den solución a la enfermedad. Y como fruto de la solicitud de uso excepcional de este producto realizada por La Rioja, se podrá utilizar esta herramienta en la lucha frente al fuego bacteriano en la campaña 2026.

El cultivo del peral, una de las producciones frutícolas más emblemáticas de la región y amparado por la DOP Peras de Rincón de Soto, se ha visto especialmente afectado en las dos últimas campañas por la expansión de la bacteria Erwinia amylovora. La virulencia de la enfermedad, unida a condiciones climáticas favorables para su desarrollo, ha provocado pérdidas económicas y ha puesto en riesgo la continuidad de determinadas explotaciones. A esta situación se suma el aumento de la afección en el cultivo del manzano durante la pasada campaña.

El producto autorizado, PEA-02, actúa mediante un cóctel de bacteriófagos específicos frente a la Erwinia amylovora y ha demostrado su eficacia en ensayos realizados en la zona mediterránea, registrando reducciones significativas de la incidencia de la enfermedad. Su uso permitirá complementar las medidas de control integrado ya existentes que en las últimas campañas se han mostrado insuficientes para frenar la propagación de la bacteria.

El Gobierno de La Rioja valora positivamente la sensibilidad mostrada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, en particular por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, al atender la petición planteada por la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja.

Esta autorización excepcional, que estará vigente en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 12 de julio de 2026, refuerza el compromiso de la Consejería de Agricultura con la defensa de un sector estratégico para la economía y el medio rural de La Rioja. Esfuerzo extraordinario en favor del cultivo del peral Durante el último año hay que destacar, además del trabajo realizado por la mesa técnica, la puesta en marcha de acciones concretas dirigidas a apoyar a los cultivadores de peral en la comunidad autónoma.

Por un lado, se concedieron 700.000 euros en ayudas extraordinarias destinadas a paliar y prevenir los efectos del fuego bacteriano e incentivar las buenas prácticas agrarias en el cultivo de la pera en La Rioja. De esta ayuda se beneficiaron un total de 242 fruticultores riojanos.

Paralelamente, y con objeto de ayudar a los fruticultores en los costos de plantación para nuevas parcelas de peral, se introdujeron mejoras dirigidas a este sector estratégico en las ayudas a la modernización de explotaciones.

Así, cualquier inversión prevista en explotaciones de fruta de pepita cuenta con una valoración preferente en el proceso de selección de actuaciones, obteniendo cinco puntos más en el proceso de concurrencia competitiva establecido en la convocatoria y pudiendo alcanzar una ayuda de entre un 60 y 80% sobre el importe admisible, que para las inversiones dirigidas a la plantación de peral con un portainjerto tolerante al fuego bacteriano será de hasta 27.400 euros por hectárea.

El Gobierno de La Rioja refuerza a través de estas medidas su compromiso con la sostenibilidad de la agricultura riojana, el mantenimiento de las producciones tradicionales y la protección del medio rural frente a emergencias fitosanitarias, garantizando la continuidad de un cultivo emblemático para el sector agrario regional.