Agricultura resuelve la concesión definitiva de ayudas a 764 viticultores con problemas para comercializar sus uvas

Por 4,44 millones de euros

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 12 de septiembre, la resolución definitiva de las ayudas promovidas por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, para compensar los problemas de comercialización y pérdida de renta de las explotaciones vitícolas acogidas a la DOCa Rioja en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Después de haber estudiado las alegaciones presentadas y considerando también las renuncias, serán 764 viticultores riojanos los beneficiarios de subvenciones por un importe de 4.447.366,81 euros. La superficie de viñedo afectada alcanza las 1.184,2 hectáreas.

La Consejería de Agricultura recibió 784 solicitudes de ayuda por un importe de 4.585.029,20 euros y para una superficie total de 1.220,9 hectáreas.

El Ejecutivo riojano abrió el pasado mes de julio esta convocatoria de ayudas para ayudar a compensar la pérdida de renta de los viticultores profesionales que no lograron vender sus uvas a precios de rentabilidad.

Financiada con fondos propios de la Comunidad Autónoma, esta ayuda complementa al resto de líneas de apoyo dirigidas al sector con el objetivo de contribuir a restablecer el equilibrio en el mercado vitivinícola.

En los dos últimos años, el Gobierno de La Rioja ha destinado 9 millones de euros para apoyar a más de mil viticultores con dificultades de comercialización de las uvas de cerca de 2.400 hectáreas de viñedo.