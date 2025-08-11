Aitana y Lamine Yamal, los jefes favoritos de los niños riojanos y el 'apagón', la noticia del año

Más de la mitad de los jóvenes españoles reconoce haber usado ya la IA Generativa - ADECCO

MADRID/ LOGROÑO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantante Aitana y el futbolista Lamine Yamal son los jefes soñados para los niños riojanos, según la XIX Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor'.

Para el estudio se han realizado encuestas a más de 1.900 niños de 4 a 16 años, 109 de ellos riojanos, entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2025, también revela que las chicas de La Rioja quieren ser profesoras y los chicos, futbolistas.

Así las cosas, las niñas riojanas sueñan con ser profesoras (20,2%) y después futbolistas (16,2%), veterinarias (11,3%), doctoras (6,4%) y psicólogas (5,9%); mientras que los niños desean ser futbolistas (22,7%), policías (15,4%), youtubers (13,8%), informáticos (12,6%) y bomberos, con el 8,5%.

Para el 19,3% de los jóvenes en La Rioja el apagón generalizado que vivió nuestro país hace unos meses es la noticia más importante del año, seguida de la muerte del papa Francisco (15,5%). Las inundaciones provocadas por la Dana, la crispación política o Donald Trump y los aranceles y su relación con Elon Musk han tenido también cabida.

Preguntados sobre la posibilidad de trabajar con robots en el futuro, el 54,7% de los niños estaría encantado de tener como compañeros de trabajo a alguno mientras que un 48,5% de las niñas elegiría esta opción.

Además, cinco de cada diez jóvenes en La Rioja reconocen haber usado ya la Inteligencia Artificial Generativa. El 57,5% lo ha hecho para temas relacionados con sus estudios, el 34,3% la emplea para consultarle dudas personales y el 8,2% la usa para jugar.

A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, como ha sucedido casi invariablemente en todos los años de encuesta, ellas siguen queriendo ser profesoras, como lo manifiesta el 19,4% de las encuestadas, y ellos, futbolistas (20%).

En términos regionales, el patrón de futbolistas y profesoras como profesiones favoritas se repite en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco y la Región de Murcia.

Otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana optan por policías y profesoras o por futbolistas y astronautas, como es el caso de Castilla y León.

Si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe ideal con el que trabajar en el futuro, con un 43,5%, ellos se decantan por líderes que provengan del ámbito deportivo (+8 puntos porcentuales interanuales), seguidos de miembros de su familia (15%), un jefe del ámbito televisivo (9,5%) o un líder de las redes sociales (7,5%, pierde más de 4 puntos interanuales).

Ellas, en cambio, prefieren como superior a alguien que provenga del mundo de la música por quien sientan admiración (29,7%), a un familiar (17,7%), a algún deportista (9,5%) o a un colaborador de la televisión, novedad en esta edición (8,9%).

Por segundo año consecutivo la cantante catalana Aitana ha sido elegida como jefa favorita por el 15,5% de las chicas consultadas.

Para ellos, el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro es el jugador del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española, Lamine Yamal (13,1%). El joven catalán entra directo al top 10 como jefe indiscutible para los niños españoles.

A nivel regional, la cantante Aitana y el futbolista Lamine Yamal se sitúan como jefes favoritos en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Navarra.

Sin embargo, en el resto de comunidades se aprecian diferentes variaciones. En Andalucía optan por la cantante Lola Índigo y el futbolista Kylian Mbappé; en Canarias escogen al futbolista Pedri y a la cantante Aitana; en Castilla y León optan por el futbolista Lamine Yamal y la astronauta Sara García; en la Comunidad de Madrid se decantan por el futbolista Kylian Mbappé y la cantante Aitana; en el País Vasco, por el streamer Ibai Llanos y la cómica Lalachus; mientras que en la Región de Murcia prefieren al tenista Carlos Alcaraz y a la cantante Aitana.

EL APAGÓN, LA NOTICIA DEL AÑO

Y de personalidades de actualidad se ha pasado a preguntar a los más pequeños y pequeñas por las noticias del año. ¿Cuál ha sido la noticia más importante de 2025 para los niños y niñas en La Rioja? Para el 19,3% de los participantes en la encuesta (independientemente del sexo) el apagón generalizado que vivió nuestro país hace unos meses es la noticia más importante de los últimos tiempos.

Para el 15,5% de los más jóvenes la muerte del papa Francisco ha sido la segunda noticia más importante del año, así como las consecuencias de la Dana que afectó a Valencia y Albacete (13,2%).

Las decisiones del presidente norteamericano Donald Trump en relación a los aranceles económicos y su relación con Putin o con Elon Musk (7,3%), la crispación política (6,2%) o la guerra en Gaza (5,6%) han tenido también cabida.

Las noticias de índole personal como bodas y comuniones, la retirada de Nadal o la victoria de Alcaraz en Roland Garros han sido algunos de los momentos recordados por los pequeños.