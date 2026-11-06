El alcalde de Azofra pide disculpas "por las formas empleadas para dirigirse a una concejal en pleno"

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LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Azofra, Aurelio Cantera, ha pedido disculpas públicas por "el modo de referirse a una edil durante la celebración de sendas sesiones plenarias celebradas en junio y septiembre", según ha señalado el Partido Popular en una nota de prensa.

En la misma, Cantera reconoce públicamente que "las formas de interpelar a Carmen Cantera no fueron las más apropiadas". Hay que recordar que el primer edil del municipio le llegó a decir que le iba a mandar a casa "llorando como una Macarena".

"En el Partido Popular siempre hemos defendido la corrección y el respeto de los representantes públicos, de todos los partidos, para favorecer la convivencia y el entendimiento", han concluido los 'populares'.

GAMARRA SOBRE EL ASUNTO

Precisamente, la candidata número uno del PP de La Rioja al Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha sido preguntada por este asunto, en la comparecencia de prensa que ha ofrecido para hablar de vivienda. Ha señalado, en primer lugar, que "no había escuchado los audios" de las expresiones del alcalde a la concejala socialista.

Después, ha recordado que el propio edil se había disculpado por unas expresiones que "evidentemente no son correctas", ha finalizado Gamarra.