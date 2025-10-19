El alcalde de Logroño abre este lunes el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en el Debate de la Ciudad 2024 - ALBERTO RUIZ ÁCIMAS-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño celebra este lunes y martes el Debate sobre el Estado de la Ciudad correspondiente al año 2025. La cita será mañana a partir de las 11 horas, mientras que el martes será desde las 9,30 horas, en ambos casos en el salón de plenos municipal.

Así, la jornada de mañana se centrará en exclusiva en la intervención de balance que ofrecerá el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, sin límite de tiempo.

En la sesión del martes, será el turno de los Grupos municipales para ofrecer su versión de la situación de Logroño, en orden de menor a mayor representación en la Corporación.

De este modo, a partir de la 9,30 horas, abrirá el Partido Riojano, integrado dentro del Grupo Mixto. Su portavoz, Rubén Antoñanzas, tendrá 15 minutos, más otros cinco de réplica.

Igual distribución de tiempos contará su compañera de Grupo Mixto, y portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Amaia Castro, que intervendrá a continuación.

Acto seguido, será el turno del Grupo VOX, cuya portavoz, María Jiménez, tendrá en su caso una primera intervención de 20 minutos, y una segunda de réplica de 10 minutos.

Para el principal partido de la oposición, el Grupo Socialista, se plantean dos intervenciones de su portavoz, Luis Alonso: la primera, de 30 minutos, y la segunda, de 15.

En todos estos casos, tanto a la primera intervención como a la réplica, podrá contestar el alcalde, sin límite de tiempo.

Para finalizar el Debate, el Grupo Popular contará con un discurso de 25 minutos para su portavoz, Miguel Sáinz, seguido por el cierre que, de nuevo sin límite de tiempo, hará previsiblemente Conrado Escobar.