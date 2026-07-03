La alcaldesa de Calahorra celebra que la ciudad es "más viva, tiene más servicios y oportunidades" que hace cuatro años

La alcaldesa de Calahorra celebra que la ciudad es "más viva, con más servicios y oportunidades" - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha asegurado que la localidad está "más viva, con más servicios, oportunidades y más atractiva económicamente que hace 4 años" durante el balance de los tres primeros años de la legislatura.

En su comparecencia ha repasado las principales actuaciones desarrolladas desde junio de 2023 y ha reafirmado el compromiso del ejecutivo local de seguir impulsando la transformación de la ciudad durante el último año de mandato.

Ha recordado el compromiso adquirido al inicio de la legislatura de "transformar la ciudad y la vida de muchas personas de Calahorra con voluntad y esfuerzo", asegurando que, tres años después, "Calahorra es una ciudad mejor que en 2023 y la calidad de vida de los calagurritanos ha mejorado. Es una ciudad más viva, con más servicios y más atractiva económicamente".

Asimismo, ha subrayado que el objetivo de recuperar el papel de Calahorra como cabecera de comarca y segunda ciudad de La Rioja "se está consiguiendo con hechos y datos", gracias a una gestión basada en el cumplimiento del programa electoral.

ECONOMÍA Y EMPLEO

El Ayuntamiento de Calahorra ha abierto la Oficina de Atención al Empresario, Autónomo y Joven Emprendedor, que desde octubre de 2023 ha atendido a más de 2.500 personas, asesorado a cerca de 200 emprendedores y tramitado 56 nuevas altas de trabajadores autónomos. Además, tres nuevas empresas -Formatt Building Products Spain, Algar y el Centro Nacional de Tecnologías del Envase- están construyendo sus instalaciones en el polígono de El Recuenco, con una previsión de creación de más de 150 puestos de trabajo.

Entre las medidas adoptadas para impulsar la economía de la ciudad destacan también la modificación del Plan General Municipal en sectores sin desarrollar para facilitar la implantación de nuevas actividades económicas, la creación de un espacio de coworking para emprendedores, la limpieza de los polígonos industriales y la instalación de cámaras de videovigilancia en estas zonas.

LAS PERSONAS, EJE DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

La alcaldesa ha subrayado que todas las políticas desarrolladas durante estos tres años han situado a las personas en el centro de la acción del gobierno municipal. "Hemos trabajado para niños, jóvenes, mayores y familias porque nos preocupan y queremos que su vida sea cada día mejor, atendiendo sus demandas".

Para las personas mayores se ha creado un programa gratuito de envejecimiento activo y saludable, se ha ampliado la oferta deportiva del Complejo Municipal Deportivo 'La Planilla', se ha incrementado un 50 % la partida destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio y un 20 % las horas de atención y personal, además de mejorar el contrato de gestión de la residencia municipal San Lázaro con más asistencia médica, más profesionales y mayores servicios terapéuticos y de fisioterapia; habilitar en la Oficina de Atención al Ciudadano un servicio de atención preferente para las personas mayores de 65 años y ofrecerles un nuevo servicio de 'Bus Playa' con destino a Zarautz y Laredo este verano.

Asimismo, Mónica Arceiz ha explicado que "estamos trabajando con el Gobierno de La Rioja para que construya una nueva residencia de mayores en el convento del Carmen".

En materia de juventud, en estos tres años de gobierno municipal se han duplicado las plazas de los campamentos municipales de verano, ampliado el servicio del autobús 'Voy y Vengo', organizado nuevos festivales y actividades de ocio seguro como los festivales Gaming, de Halloween y de Charangas, las Fiestas de la Juventud y un curso de DJ. También se han aumentado las ayudas para la adquisición de la primera vivienda dirigidas a jóvenes calagurritanos, entre otros.

LAS FAMILIAS

Las familias también han sido una prioridad en estos tres años: incrementándose en un 30 % las ayudas para material escolar; modificando los criterios de acceso a las 'Aulas para la Conciliación', priorizando a las familias que trabajan los dos progenitores; reduciendo el tipo impositivo del IBI e implantando bonificaciones de hasta el 5 % en el pago de impuestos y tasas municipales mediante el Sistema Especial de Pagos. Y hay más medidas.

"Una nueva línea de ayudas, que aprobaremos el lunes en la Junta de Gobierno Local, para ayudar a las familias calagurritanas que están atravesando dificultades económicas, con una convocatoria extraordinaria destinadas a quienes lleven como mínimo, 5 años empadronados en nuestra ciudad", ha anunciado la alcaldesa.

SERVICIOS PÚBLICOS

En cuanto a los servicios públicos, Mónica Arceiz ha subrayado que "hemos apostado, de manera clara, por dotar la ciudad de más servicios públicos, mejorar su calidad y dar una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Precisamente, pensando en las personas". Se ha ampliado el horario de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) abriendo los miércoles por la tarde; creado un nuevo punto de recogida de residuos domésticos; habilitado un bar en las pistas de atletismo; dos nuevas zonas de esparcimiento... entre otras mejoras.

También ha recordado que "ya se realizan nuevamente en Calahorra los exámenes teóricos de tráfico" y ha adelantado que "ya estamos trabajando en la modificación del contrato del autobús urbano para que también de servicio los sábados y los domingos y en este mes de julio sacaremos la concesión de un bar en el parque del Cidacos".

TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO

El balance también recoge importantes avances en promoción turística y conservación del patrimonio. Durante estos tres años se ha digitalizado el yacimiento arqueológico de 'La Clínica', restaurado la escultura de La Matrona, creado nuevos espacios sensoriales en el Museo de la Verdura, la adhesión de Calahorra en el Camino Ignaciano y puesto en marcha nuevos eventos turísticos como la Feria de la Conserva.

La ciudad ha reforzado además su presencia en FITUR y las atenciones registradas en la Oficina municipal de Turismo han pasado de 9.467 en 2022 a 11.974 en 2025, lo que supone un incremento cercano al 27 %.

Recientemente el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de España financiación del programa '2 % Cultural' para la rehabilitación del antiguo Seminario.

UNA CIUDAD MÁS SEGURA

La alcaldesa ha insistido en que "la seguridad es y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra acción de gobierno" y que Calahorra ha registrado tres años consecutivos un descenso de la tasa de criminalidad, según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Durante este periodo se ha completado prácticamente la plantilla de Policía Local, se han desarrollado dispositivos conjuntos con Guardia Civil y Protección Civil y se han instalado nuevas cámaras de videovigilancia y seguridad ciudadana en distintos puntos de la ciudad, que contribuyen tanto a la prevención como a la resolución de incidencias. La alcaldesa ha querido destacar también la colaboración de Guardia Civil y Policía Nacional en las distintas operaciones desarrolladas durante la legislatura y con muy buenos resultados.

Respecto a la gestión económica ha resaltado la creación de nuevas bonificaciones fiscales en el ICIO, las nuevas ayudas al comercio y la hostelería, nuevas subvenciones para la rehabilitación de viviendas de más de 50 años de antigüedad y el aumento del apoyo económico a las asociaciones de la ciudad. Todo ello, ha señalado, manteniendo una baja presión fiscal y una gestión económica "más inversora y solvente".