La alcaldesa de Calahorra recibe al grupo de teatro Improyayas tras ganar dos premios con 'Protagonistas' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha recibido al grupo de teatro Improyayas para felicitar a todas sus integrantes y a su director Javier Martínez-Losa, por los dos premios conseguidos con su documental 'Protagonistas'.

El pasado fin de semana recogieron el premio del Público del Festival de cortometrajes 'Octubre Corto' en el teatro Cervantes de Arnedo y hace unas semanas el Basilicata International Film Festival (BIFF), celebrado en Rionero (Italia) les concedió el premio al mejor documental.

Durante la recepción a la que también han asistido la concejala de Cultura, Reyes Zapata, y la concejala de Personas Mayores, Isabel Sáenz, la alcaldesa ha dado la enhorabuena a todas estas actrices por estos reconocimientos, que ponen en valor su talento, entusiasmo y capacidad para demostrar que la creatividad y las ganas de aprender no tienen edad.

"Es un orgullo para la ciudad contar con mujeres como vosotras que sois un ejemplo motivador para otras tantas mujeres y que lleváis el nombre de Calahorra a otros municipios y países, siendo unas magníficas embajadoras. Felicidades por vuestro esfuerzo, vuestra pasión por el teatro y vuestra espontaneidad y capacidad para emocionar al público".

Asimismo, ha destacado la importancia de apoyar iniciativas culturales que fomentan la participación, la cultura y el envejecimiento activo, contribuyendo a enriquecer la vida social y cultural de Calahorra.

El próximo viernes 6 de noviembre el grupo Improyayas actuará en el Ideal a partir de las 20,00 horas, abriendo la nueva programación del teatro de la ciudad para los dos últimos meses del año. Además, los asistentes podrán ver el premiado documental 'Protagonistas'.

Improyayas es un grupo de teatro de improvisación, integrado por 13 mujeres mayores. Todas ellas abuelas, dirigidas por Javier Martínez-Losa.

Sobre el escenario, crean historias a partir de las propuestas que les lanza el público, combinando humor e inteligencia.

El proyecto nació en 2024 a raíz de un taller de interpretación impulsado por el Ayuntamiento de Calahorra y la Fundación Caja Rioja. Ahora el proyecto está amparado por la productora*La Rural.