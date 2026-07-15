La alcaldesa de Haro valora "la unión" que transmite Luis de la Fuente como 'jarrero', riojano y español

Archivo - El seleccionador español, Luis de la Fuente - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, ha valorado la figura del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, que transmite "como 'jarrero', riojano y español la unión de todo el país". "Nos ha recordado que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan".

Guadalupe Fernández ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en Logroño tras participar este miércoles en la firma de los convenios entre el Gobierno de La Rioja y las cabeceras de comarca para financiar la prestación de servicios.

Ha reconocido que la semifinal vivida ayer entre España y Francia se sintió en Haro -localidad natal del entrenador- "como en el resto de España, era un momento de unión y todos estuvimos empujando".

Aunque aún no ha podido hablar con él, la alcaldesa sí que ha indicado que cuando tenga la oportunidad le mandará un mensaje de ánimo para la final.

"Ahora tiene que estar como hasta ahora, concentrado haciendo lo que él cree que tiene que hacer, que lo hace con convicción. Nosotros queremos ser prudentes y no molestar a los 'genios' pero estaremos apoyándole desde Haro y desde muchos sitios, en pantallas o terrazas", ha destacado.

Precisamente, y de cara a la final del próximo domingo, la alcaldesa ha indicado que, como en otras ocasiones, se habilitará en Haro el estadio Luis de la Fuente para que todos los 'jarreros' que lo deseen puedan disfrutar del partido en dos pantallas gigantes.