LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número al Congreso por Vox La Rioja, Ángel Alda, ha resaltado los "buenos resultados" de su formación, con una subida de 19 escaños a nivel nacional, que "van a permitir un cambio de gobierno por fin en nuestro país después de 8 años de Pedro Sánchez con sus socios".

El también presidente de Vox en La Rioja ha comparecido antes los medios, pasadas las 23,30 horas, señalando que "no puede haber mejor noticia para España y para los españoles", al tiempo que ha transmitido "un mensaje de confianza y tranquilidad", sin olvidar un agradecimiento "a los más 33.000 riojanos" que han apoyado a la formación de Abascal.

Precisamente, ha resaltado que en La Rioja "con casi un 18 por ciento, supone la subida más fuerte que ha habido en Vox en España, casi ocho puntos más que en las últimas elecciones de 2023". Ello, ha precisado "a pesar de no haber alcanzado un diputado" por la región, si bien ha dicho que "los riojanos pueden estar tranquilos porque van a estar muy bien representados por nuestra formación política y por los 52 diputados que va a tener Vox en la constitución del próximo Congreso".

Preguntado si había una decepción en lo personal por no haber obtenido el escaño para La Rioja, ha afirmado que "para nada", porque "al final, realmente hemos tenido un resultado espectacular", ya que "hemos pasado de prácticamente un 10 por ciento, al 18 por ciento", que "nos ha situado por encima de la media nacional de nuestra formación política", por lo que "solo tengo palabras de agradecimiento a todos los riojanos que han depositado su confianza en nosotros".

De hecho, el cabeza de lista a la Cámara Baja ha asegurado que "vamos a seguir trabajando porque cada vez haya más riojanos que nos vean como una verdadera alternativa y que en las próximas elecciones el apoyo sea mayor".

"PEDRO SÁNCHEZ SE VA DEL GOBIERNO"

Finalmente, Vox se ha quedado a unos 1.500 votos de hacerse con un escaño en La Rioja, si bien Alda ha señalado que "esto funciona así, la aritmética funciona de este modo; a veces te beneficia y otras veces te perjudica", pero "en cualquier caso nos tenemos que quedar con lo positivo y es que Pedro Sánchez se va del gobierno; va a a haber un gobierno muy diferente a lo que hemos tenido en los últimos ocho años, y eso es bueno para los españoles en general y para los riojanos en particular y es con lo que nos tenemos que quedar".

Mirando al futuro, ha señalado que "vamos a seguir trabajando exactamente igual, yo voy a seguir de portavoz en el grupo parlamentario y de presidente del partido; así que en ese sentido tampoco va a haber gran cambio".

Preguntado sobre si estos datos se pueden proyectar a nivel autonómico, Alda ha señalado que "evidentemente esto demuestra que hay muchos riojanos que están dispuestos a depositar su confianza en Vox y unos resultados de estas características dentro de seis meses pondrían en serios aprietos la mayoría absoluta del Partido Popular".

De hecho, ha destacado que "hemos duplicado votos en prácticamente toda La Rioja, resaltando Logroño, pero también un 25 por ciento del voto en Lardero, un 20 por ciento en Calahorra o un 30 por ciento en Agoncillo", además de indicar que "en muchos municipios hemos estado por encima del 20 por ciento".

Para concluir, ha manifestado que aún no había podido hablar con el líder de su partido, Santiago Abascal, pero "habrá tiempo para analizar los resultados en todo el territorio español y seguramente que el análisis que hagan de La Rioja pues va a ser muy positivo con lo cual pues nosotros en lo que a nosotros respecta estamos muy contentos".