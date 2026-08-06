Una alerta vecinal destapa un foco de menudeo de drogas en Lardero

Uno de los detenidos en Lardero - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han procedido a la detención de un hombre y a la investigación de otro, de 31 y 44 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación tuvo su origen tras la recepción de diversas quejas vecinales que alertaban de una posible venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de las calles Río Duero y Río Guadiana, en la localidad de Lardero. Las informaciones apuntaban a un continuo trasiego de personas que accedían a la zona para adquirir droga y abandonaban el lugar apenas unos minutos después.

Ante esta situación, y con el objetivo de restablecer la tranquilidad en la zona y poner fin a la actividad ilícita, se establecieron dispositivos de vigilancia discreta y seguimiento en los puntos señalados, combinando labores preventivas y de investigación.

Durante uno de estos operativos, agentes del Grupo de Apoyo de Logroño detectaron la presencia de un delincuente habitual, conocido por su vinculación con el tráfico de drogas. Poco después, observaron cómo se reunía con otro varón y ambos realizaban un intercambio rápido de droga por dinero, una operativa característica de la distribución de sustancias estupefacientes al menudeo.

Nada más finalizar la transacción, ambos individuos advirtieron la presencia policial e iniciaron la huida a pie en distintas direcciones. En ese momento se activó un dispositivo de cierre que permitió interceptar a los dos implicados.

Durante la persecución, en la que colaboraron agentes de la Policía Local de Lardero, el comprador trató de deshacerse de la sustancia estupefaciente que acababa de adquirir, si bien los agentes lograron recuperarla. Tras su análisis, se confirmó que se trataba de 100 gramos de hachís. Asimismo, durante el registro practicado al presunto vendedor se intervinieron 450 euros en efectivo, cuya procedencia se considera compatible con la actividad ilícita objeto de la investigación. Como resultado de la actuación, se procedió a la detención e investigación de los implicados.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. La Guardia Civil agradece la colaboración de los vecinos de Lardero, cuya información ha permitido actuar contra esta actividad ilícita. La implicación ciudadana resulta esencial para reforzar la seguridad en nuestros barrios y avanzar en la lucha contra el tráfico de drogas al menudeo.

Asimismo, se recuerda que la ciudadanía dispone del teléfono de atención permanente 062 y del correo electrónico: atencionciudadana-larioja@guardiacivil.org, a través de los cuales puede comunicar cualquier incidencia o sospecha de forma totalmente anónima y confidencial.